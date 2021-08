MA QUANTO BACI, LUKAKU? – GLI UTENTI DI TWITTER HANNO NOTATO UN PARTICOLARE: “BIG ROM” HA BACIATO LO STEMMA DI TUTTE LE SQUADRE PER CUI HA GIOCATO – ALCUNI DEI COMMENTI: “SENZA VERGOGNA”, “GIURO CHE SE LAVORASSE AL SUPERMERCATO BACEREBBE ANCHE QUELLO STEMMA” – MA ALMENO IL BELGA HA UNO STEMMA DA BACIARE: GUARDATE COSA È SUCCESSO A GUMUSSKAYA DEL FENERBAHCE DOPO IL GOL IN EUROPA LEAGUE… - VIDEO

Romelu Lukaku ama segnare, ma adora anche di più baciare gli stemmi.

L'attaccante belga ha segnato 15 minuti nel suo secondo debutto con il Chelsea nella vittoria per 2-0 in casa dell'Arsenal, dimostrando perché i campioni d'Europa abbiano pagato 115 milioni di euro per riportarlo a Stamford Bridge.

Ha anche baciato lo stemma del Chelsea sulla sua maglietta e, sebbene i tifosi dei Blues lo adorassero, molte persone hanno notato che ha fatto esattamente la stessa cosa al West Brom, all'Everton, al Manchester United e all’Inter.

Almeno ha uno stemma da baciare. Per Muhammed Gumusskaya del Fenerbahce non è stato proprio così l'altra sera.

Il 20enne è andato a baciare lo scudetto dopo aver segnato per la squadra turca in Europa League giovedì.Ma c’è atato un momento di imbarazzo durante la sua celebrazione del gol quando si è reso conto che il nuovo terzo kit Puma non contiene uno stemma, ma solo il nome del club in lettere maiuscole…

