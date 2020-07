MA L’OBLIO È QUELLO SU CALCIOPOLI? – L’ORDINE DEI GIORNALISTI HA APPROVATO UN CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DALLA JUVENTUS, DOVE SI PARLERÀ DI DIRITTO ALL’OBLIO E PURE DEL CASO DI VITTORIO FELTRI - PISTOCCHI: “L’ORDINE DISCUTE, POI APPROVA. D’ALTRONDE, HA ACCETTATO L’ISCRIZIONE DI MOGGI” – “IL FATTO”: “OGNI RICORSO IN TUTTI I TRIBUNALI È STATO RIGETTATO. DUNQUE, NELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’IMPARI LOTTA, CERCHIAMO ALMENO DI NON PARLARNE PIÙ”

Alla Juventus corso per giornalisti. L’Ordine discute, poi approva : d’altronde, ha accettato l’iscrizione di LMoggi ?‍? https://t.co/qTRXIzW7Nh — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 1, 2020

1 – ALLA JUVENTUS CORSO PER GIORNALISTI. L’ORDINE DISCUTE, POI APPROVA

L’esecutivo dell’Ordine dei giornalisti ha approvato fra gli altri un corso di formazione aziendale proposto dalla Juventus, società di calcio. Si parlerà, fra gli altri temi di diritto all’oblio e del ruolo dell’Ordine nel caso di Vittorio Feltri.

E’ la prima volta che tale opportunità viene concessa a un sodalizio sportivo. Erano stati finora approvati corsi di formazione aziendali da svolgersi all’interno e a cura di società editoriali.

Il tema ha suscitato una discussione all’interno dell’organo di governo dell’Ordine e alla fine il corso è stato approvato a maggioranza. Potranno partecipare i giornalisti che si occupano di comunicazione per la Juventus.

La discussione ha riguardato anche la scelta dell’argomento “diritto all’oblio”, visto il coinvolgimento della Juventus nell’inchiesta Calciopoli e gli scudetti revocati degli anni 2005 e 2006.

2 – CALCIOPOLI: PERSI TUTTI I RICORSI, LA JUVE VUOLE IL DIRITTO ALL'OBLIO

Estratto dell’articolo di Stefano Caselli per “il Fatto quotidiano”

Gli elementi per sospettare un fake, almeno a una prima lettura superficiale, ci sono tutti: corso di formazione, giornalisti, Juventus, Calciopoli e diritto all'oblio: ma non è Lercio, è una notizia vera […] Il tema ha suscitato una discussione, data la scelta dell'argomento 'diritto all'oblio' e visto il coinvolgimento della Juventus nell'inchiesta Calciopoli. […] non è l'Ordine dei giornalisti a promuovere il corso: "La richiesta ci è arrivata dalla Juventus - spiega Carlo Verna, presidente dell'Odg - si tratta di un corso aziendale […]".

Detto questo, ci piace immaginare […] I sette addetti alla comunicazione della Juventus vengono […] spronati sull'ingiustizia subita dal club di casa Agnelli: Calciopoli fu un complotto mediatico […] Purtroppo però, ogni ricorso in tutti i tribunali sportivi, penali, civili o amministrativi della galassia è stato rigettato. Dunque, nell'impossibilità di proseguire l'impari lotta, cerchiamo almeno di non parlarne più. […]

