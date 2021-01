18 gen 2021 15:15

MA UN VIAGGIO A LOURDES, NO? DOPO GLI INFORTUNI, LE OPERAZIONI AI LEGAMENTI, L’AFFAIRE GHENEA, LA EX INCINTA, LGLI SFOTTO' POST DERBY DEL FIGLIO DI MIHAJLOVIC, ZANIOLO RISULTA POSITIVO AL COVID: “STO BENE, NON HO SINTOMI E SONO IN QUARANTENA. SPERO DI TORNARE PRESTO” - SI TRATTA DEL TREDICESIMO CASO DI POSITIVITÀ NELLA ROMA. IL GOLDEN BOY DI FONSECA DOVREBBE TORNARE IN CAMPO IN PRIMAVERA...