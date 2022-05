UNA MACCHIA NERA NELLA NOTTE GIALLOROSSA! "ROMA MARCIA ANCORA", ALCUNI SOSTENITORI DELLA “MAGICA”, PRESENTI ALL'ARENA KOMBETARE DI TIRANA, INDOSSAVANO UNA MAGLIA CON IL RIFERIMENTO ALLA MARCIA SU ROMA, CHE NELL'OTTOBRE DEL 1922 SEGNÒ L'INIZIO DEL REGIME FASCISTA IN ITALIA – IL VERGOGNOSO CORO CONTRO NAPOLI DEI TIFOSI GIALLOROSSI DURANTE I FESTEGGIAMENTI – VIDEO

La notte di Tirana si tinge di giallorosso: il settore dei tifosi romanisti che esplode di gioia al triplice fischio di Kovacs, con il passaggio della Coppa sotto di loro, la festa che prende forma e l'appuntamento con la storia che finalmente si materializza.

Ma nella notte romanista non c'è stato solo il giallorosso a colorare il successo della squadra di Mourinho: a nessuno è sfuggita quella macchia bianca, che si stagliava nel cuore del settore occupato dai tifosi della Roma.

Diversi sostenitori, presenti all'Arena Kombetare di Tirana, indossavano infatti una maglia bianca con la scritta "Roma marcia ancora". Un esplicito riferimento stilizzato alla marcia su Roma, che nell'ottobre del 1922 segnò l'inizio del regime fascista in Italia.

La stessa scritta, in quell'occasione come vessillo, comparsa allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Bologna del 1° maggio: la discutibile bandiera sventolava infatti nel cuore della Curva Sud. Quella Curva che continua a rifiutare con forza contaminazioni di natura politica, ma allo stesso è costretta a doversi confrontare con simili realtà.

Oltre 90 tifosi rispediti in Italia dopo gli incidenti nel cuore della capitale albanese, riferimenti al regime e saluti romani nell'impianto sportivo: nel bilancio di Tirana non c'è stato spazio solo per la festa giallorossa.

