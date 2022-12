19 dic 2022 15:46

MACRON, GIU’ LA CRESTA! - “LIBERO” GODE PER LA SCONFITTA DELLA FRANCIA: “CI TOCCA RACCONTARE IL FACCIONE DEL SIGNOR MACRON, PRESIDENTE SGALLETTATO. IL VOLPONE DOPO LE GIOIE DELLA SEMIFINALE SOGNAVA DI COMPLETARE L'AMBO E FARE IL PIENO DI CONSENSO MA, ALLA FINE, INVECE DI GIOCARE A SCOPONE COME PERTINI NEL 1982 È STATO SCOPATO VIA COME CAPITA AI TOPOLINI MANGIA FORMAGGIO (FRANCESE). LA REGIA INTERNAZIONALE LO HA INQUADRATO PIÙ DI MBAPPÉ E MESSI, MA NON È BASTATO. SIMONE INZAGHI DIREBBE "SPIAZE"…”