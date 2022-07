MAI ’NA "JOYA" PER LOTIRCHIO – A DOMANDA SUL COLPO DYBALA MESSO A SEGNO DALLA ROMA, IL PRESIDENTE DELLA LAZIO CLAUDIO LOTITO CITA IL MITOLOGICO ROBERTO CARLINO: “IO NON VENDO SOGNI MA SOLIDE REALTÀ. NOI NON FACCIAMO, AHIMÈ, LA COLLEZIONE DI FIGURINE PANINI. IO NON FACCIO COSE DI ESTETICA” – POI TORNA A LANCIARE UNA FRECCIATA AI TIFOSI BIANCOCELESTI: “LOTITO PORTA I RISULTATI, LA LAZIO DOPO LA JUVE È LA SOCIETÀ CHE HA VINTO PIÙ DI TUTTI. ANCHE DOPO CHE HA VINTO UN TROFEO IL TIFOSO LAZIALE HA SEMPRE QUALCOSA DA RIDIRE”

Non è ancora tempo di derby in campo, ma tra Lazio e Roma sono già iniziate le stoccate. In particolare, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha riposto al coro offensivo dei tifosi giallorossi in occasione della presentazione di Dybala.

"La presentazione di Dybala non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahime', la collezione di figurine Panini, non ci interessa", ha detto il numero uno laziale.

"Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso sei calciatori e forse faremo altre cose in entrata. Io non sono un tifoso-presidente, ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo", ha aggiunto fuori dalla sede della Figc.

E ancora, spazio ai numeri: "Noi non valutiamo l'estetica, a noi interessa il risultato. Il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire, anche dopo aver vinto un trofeo. Questo ci serve da ulteriore stimolo. Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società, che ha vinto più di tutti".

