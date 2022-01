MAI SOLA MAI: DA INNO GIALLOROSSO A RUBRICA SU “LEGGO” - DAVIDE DESARIO, DIRETTORE DI FEDE LAZIALE DEL GIORNALE FREEPRESS, OFFRE UNO SPAZIO AL CANTAUTORE ROMANISTA MARCO CONIDI IL CUI BRANO STA SPOPOLANDO ALLO STADIO OLIMPICO – I DUE SONO ACCOMUNATI ANCHE DA UNA CERTA SOMIGLIANZA CHE TANTO CHE, IN QUALCHE OCCASIONE, I FAN DI CONIDI SI SONO RIVOLTI A DESARIO PER UN AUTOGRAFO… - VIDEO

“Mai sola mai” è il titolo della canzone di Marco Conidi dedicata alla Roma che sta spopolando allo stadio Olimpico negli ultimi mesi. Piano Piano i tifosi allo stadio hanno iniziato ad apprezzarla e cantarla tutto insieme: oggi è uno dei momenti più suggestivi che si possano vivere all’Olimpico in versione giallorossa.

Mai sola Mai, da oggi, diventa anche una nuova rubrica - firma Marco Conidi, ovviamente - sul sito di Leggo.

Ad offrire la rubrica a Conidi è stato Davide Desario, direttore “dal cuore bianco celeste” del giornale freepress. I due, amici di lunga data, sono accomunati anche da una certa somiglianza che, in gioventù era ancora più spiccata, tanto che, in qualche occasione, i fan di Conidi si sono rivolti a Desario per chiedere un autografo.

“Non aspettatevi da me analisi tecniche, osservazioni tattiche ne tantomeno lamentele, mugugni e critiche feroci su questo o quello - scrive Conidi nella sua prima rubrica -. Io per dedizione e scelta faccio il tifoso quindi tifo. Semmai potrete leggere che mi stringerò ancor di più ai miei colori quando le cose andranno peggio, e cercherò di trovare quegli aspetti meravigliosi che si hanno nel seguire e amare il calcio e una squadra come la Roma”.

Da oggi terrò una rubrica su Leggo.it

Chiamata " Mai Sola Mai" e parlerò della mia amata Roma

Ringrazio " Leggo" e il suo Direttore Davide Desario per questa splendida vetrina e opportunità di scrivere a modo mio su uno dei miei più cari amori: la Roma e i suoi tifosi

Parlo di amore perché questo sarà la caratteristica che mi guiderà e guiderà la mia rubrica

Racconti , aneddoti , riflessioni

Nessuno pudore e nessuno ritegno, proprio come un innamorato che ama senza nessun riserbò ne freno

Non aspettatevi da me analisi tecniche, osservazioni tattiche ne tantomeno lamentele , mugugni e critiche feroci su questo o quello.

Io per dedizione e scelta faccio il tifoso quindi tifo

Semmai potrete leggere che mi stringerò ancor di più ai miei colori quando le cose andranno peggio ma cercherò di trovare quegli aspetti meravigliosi che nel seguire e amare il calcio è una squadra come la Roma si hanno

Quegli infiniti privilegi che si hanno ad amare e ad essere amati dalla Roma

Sarà la Mia Roma e sarà per me la più bella di tutte

Perché così e' l'amore

Perché così ci piace

A presto

Con il cuore grosso mezzo giallo e mezzo rosso

Marco