MAL D’AFRICA - I CLUB EUROPEI NON VOGLIONO FAR PARTECIPARE I CALCIATORI ALLA COPPA D'AFRICA PER PAURA DEL CONTAGIO E DELLE QUARANTENE AL RITORNO - I TRE DEL LIVERPOOL, SALAH, KEITA E MANÉ, RISCHIANO DI SALTARE L'ANDATA DI CHAMPIONS CONTRO L'INTER - IN SERIE A I GIOCATORI INTERESSATI SONO BENNACER E KESSIÉ DEL MILAN, OUNAS, ANGUISSA, KOULIBALY E OSIMHEN DEL NAPOLI, MA ANCHE BARROW DEL BOLOGNA, AINA E SINGO DEL TORINO, BOGA E TRAORÉ DEL SASSUOLO…

Salvatore Riggio per “Il Messaggero”

coppa d africa 5

Quando sembrava fosse tornato il sereno, all'improvviso l'orizzonte torna a essere plumbeo e avvolto in un vortice di nubi che fanno presagire l'arrivo di una tempesta. Il 2021 non è di certo stato un anno da ricordare per le istituzioni calcistiche in generale.

coppa d africa 4

In primis, per il progetto della Superlega naufragato ad aprile in 48 ore, ma rimasto comunque minaccioso per volontà di Real Madrid, Barcellona e Juventus (forti di una sentenza del Tribunale della capitale spagnola).

coppa d africa 2

In secondo luogo, per lo scontro Fifa-Uefa sulla Coppa del Mondo a cadenza biennale (vero obiettivo del numero uno del massimo organismo mondiale Gianni Infantino, che non trova l'appoggio di Aleksander Ceferin). E adesso per la Coppa d'Africa.

A meno di un mese dal via in Camerun - inizio in programma il 9 gennaio 2022 con la sfida tra i Leoni Indomabili, padroni di casa, e il Burkina Faso - l'Eca è sul piede di guerra. L'Associazione Europea dei Club, infatti, nella giornata di ieri ha iniziato a mettere in chiaro le cose e a minacciare di non rilasciare giocatori internazionali per la Coppa d'Africa.

coppa d africa 3

Il motivo? È forte la preoccupazione per il protocollo sanitario dell'evento sullo sfondo della pandemia di Covid-19. La variante Omicron si sta diffondendo «a una velocità mai vista prima d'ora», come ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i rischi sono troppi per rilasciare i calciatori.

coppa d africa 1

«A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo Can, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori», si legge in una mail inviata dall'Eca venerdì scorso alla Fifa.

ETO O

CAOS IN PREMIER

Quanto è bastato per dare manforte alle indiscrezioni delle ultime ore che sono arrivate, nella mattinata di ieri, dalla Francia. L'emittente transalpina «Rmc Sport» ha rilanciato, per l'ennesima volta, la voce di un possibile rinvio della Coppa d'Africa. Una decisione da prendere nel giro di pochissimi giorni dalla Federazione del Camerun, presieduta da Samuel Eto'o, ex di Barcellona e Inter tra gli altri.

Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che ha reso sempre più compatta l'Eca, appunto. Da parte sua, però, la Caf - la Confederazione africana che organizza il torneo - ha smentito categoricamente e ha bollato la notizia come «fake news».

I TRE AFRICANI DEL LIVERPOOL SALAH KEITA E MANE 1

Ma Rmc Sport ha insistito parlando di «ostilità di diversi club, la maggioranza inglesi, restii a liberare i propri giocatori». Infatti, è emblematico quanto sta accadendo in Inghilterra con i focolai che hanno colpito il Tottenham di Antonio Conte (causa pandemia rischia la sconfitta a tavolino con il Rennes e, quindi, l'eliminazione dalla Conference League) e il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che due giorni fa non ha giocato con il Brentford.

I TRE AFRICANI DEL LIVERPOOL SALAH KEITA E MANE 2

Invece, la Premier non ha accettato il rinvio di Tottenham-Leicester, scatenando il caos. Anche perché Oltremanica non arrivano buone notizie: si contano addirittura 42 giocatori contagiati. Inoltre, il Liverpool sta cercando in tutti i modi di trattenere i propri calciatori (Salah, Keita e Mané) perché se dovessero partecipare alla Coppa d'Africa in Camerun, poi al rientro in Inghilterra dovrebbero restare in quarantena, saltando ancora più partite tra campionato e coppe (in Champions coinvolgerebbe l'andata degli ottavi contro l'Inter, in programma il 16 febbraio 2022).

osimhen con koulibaly e goulham del napoli

La situazione, tra l'altro, riguarda molto da vicino la serie A. Quasi una trentina di calciatori potrebbero partire, tra i quali Bennacer e Kessié per il Milan e Ounas, Anguissa, Koulibaly e Osimhen per il Napoli. Ma ci sono anche Barrow per il Bologna, Aina e Singo del Torino, Boga, Traoré e Obiang del Sassuolo.

franck kessie del milan 2 INSULTI RAZZISTI A KALIDOU KOULIBALY VICTOR OSIMHEN kessie esultanza kessie foto mezzelani gmt073 gol rigore kessie foto mezzelani gmt072 franck kessie del milan 1 INSULTI RAZZISTI A KALIDOU KOULIBALY VICTOR OSIMHEN INSULTI RAZZISTI A KALIDOU KOULIBALY VICTOR OSIMHEN OSIMHEN ANGUISSA E KOULIBALY….