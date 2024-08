MALAGO’ GIA’ GODE! I GIOCHI DI PARIGI SONO ANDATI MEGLIO DI QUELLI DI TOKYO: CON LA MEDAGLIA SICURA DELL'ITALVOLLEY DONNE EGUAGLIATO PER ORA IL NUMERO DI MEDAGLIE (40) MA C'È UN ORO IN PIÙ RISPETTO A 3 ANNI FA - GRAZIE AL BRONZO DI MALAN NEL PENTATHLON MODERNO, L'ITALIA FA MEGLIO DELLA SPEDIZIONE RECORD DEL 2021 – L’ITALIA CHIUDE LA SECONDA OLIMPIADE ESTIVA CONSECUTIVA ANDANDO TUTTI I GIORNI A MEDAGLIA…

Da gazzetta.it

giovanni malago ricevimento quirinale 2 giugno 2024

Parigi meglio di Tokyo: adesso è ufficiale. Dopo la medaglia di bronzo assolutamente a sorpresa di Giorgio Malan nel pentathlon moderno, gli azzurri sono saliti a quota 39 medaglie conquistate e, complice quella sicura dell'Italvolley femminile (domani in finale alle 13 contro gli Usa), è stata eguagliata quota 40 di 3 anni fa. Con un oro in più, però, che pone la spedizione di Parigi davanti a quella di Tokyo.

Ma non soltanto una vittoria in più. Rispetto alle Olimpiadi giapponesi, in Francia l'Italia ha avuto più argenti (almeno 12, rispetto ai precedenti 10) e meno bronzi (16 anziché 20), in attesa di capire di quale metallo sarà la medaglia delle ragazze di Velasco. A livello di singolo sport, stavolta a farla da padrone è stato il nuoto (6 medaglie), seguito da scherma e ginnastica (5 a testa) e atletica, tiro sportivo e ciclismo (4).

Seguono con 2 medaglie canoa, vela, tennis e canottaggio e con una a testa judo, sollevamento pesi e taekwondo. Rispetto a Tokyo, quindi tengono nuoto e atletica (rispettivamente 7 e 5 medaglie 3 anni fa), scherma (stesso risultato), migliora il ciclismo (1 in più) e ottengono un grande exploit ginnastica e tiro (4 e 3 medaglie in più). Ma visto le ultime sorprese, potrebbe non essere finita qui...

giorgio malan giorgio malan giorgio malan

malagò mattarella