MALAGO’ SCEGLIE UN NUOVO PORTAVOCE: PROMOSSO NEL SUO STAFF FABRIZIO MARCHETTI (DAL 2008 DIPENDENTE CONI) - DANILO DI TOMMASO SI OCCUPERÀ D’ORA IN POI DELLA ROUTINE QUOTIDIANA, CIOÈ ACCREDITI, COMUNICATI STAMPA, SERVIZI PER I GIORNALISTI, CON RIPORTO AL SEGRETARIO GENERALE E NON AL PRESIDENTE…

Nuovo portavoce per Giovanni Malago’ che ha deciso di riqualificare e potenziare il proprio staff nell’area della Comunicazione: da oggi sarà Fabrizio Marchetti a curare i rapporti del presidente del CONI e membro del CIO con giornali, radio, tv e gli altri media.

Promosso nello staff del presidente Malago’, giornalista professionista, dal 2008 dipendente del Comitato Olimpico, Marchetti è stato scelto all’interno dell’Ufficio stampa che sotto la guida di

Danilo Di Tommaso si occuperà d’ora in poi della routine quotidiana, cioè accrediti, comunicati stampa, servizi per i giornalisti, con riporto al Segretario generale e non al Presidente.

La Giunta Esecutiva del CONI ha approvato ieri il nuovo organigramma e assegnato i nuovi incarichi in diversi Uffici: per Comunicazione e Rapporti con i media, Malago’ ha deciso di affidarsi a Fabrizio Marchetti come proprio portavoce in tutte le attività che riguardano la politica sportiva del Comitato Olimpico, la sua presenza nel governo mondiale dello Sport, il CIO (Comitato Olimpico internazionale), e l’attività come presidente della Fondazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

