IL MALE OSCURO DEL CALCIO – LA SLA FA UN'ALTRA VITTIMA: GIOVANNONE BERTINI E’ MORTO QUESTA MATTINA IN UNA CLINICA ROMANA - ALL'EX CALCIATORE DI ROMA, FIORENTINA, ASCOLI LA MALATTIA ERA STATA DIAGNOSTICATA NEL 2016 - DAL 1960 AD OGGI SIAMO GIÀ A QUASI 50 VITTIME DELLA SLA TRA GLI EX CALCIATORI...

Da gazzetta.it

Un'altra vittima della Sla. E' morto questa mattina in una clinica romana Giovanni Bertini, ex calciatore - tra le altre - di Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania e Benevento. Nel giugno 2016 gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica: dal 1960 ad oggi siamo già a quasi 50 vittime della Sla tra gli ex calciatori. Numero altissimo, dato il tasso di diffusione della malattia (per fortuna molto basso).

CARRIERA

Bertini, 68 anni, detto "Giovannone" giocò da difensore negli anni '70. Cresciuto nell'Ostiense, arrivò nella Roma di Marchini ed esordì in A non ancora 19enne, il 14 dicembre 1969 (in Fiorentina-Roma 2-2). Nella stagione successiva le presenze si dimezzarono e nel novembre del '71 venne ceduto in prestito all'Arezzo, dove disputò 7 gare in Serie B. Rientrato a Roma, collezionò altre 20 presenze nelle 2 stagioni successive prima di essere ceduto al Taranto. In carriera ha totalizzato 54 presenze in A e 29 in B. E' stato anche opinionista, tra le altre emittenti, di Tv2000. La Roma lo ha ricordato questa mattina con un tweet.

