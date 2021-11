3 nov 2021 11:32

IL MALE DI VIVERE DI IHATTAREN – IL CENTROCAMPISTA DEL 2002 ACQUISTATO DALLA JUVENTUS E GIRATO IN PRESTITO ALLA SAMPDORIA, STA PENSANDO AL RITIRO DAL CALCIO GIOCATO A CAUSA DI UNA FORTE DEPRESSIONE CHE L’HA COLPITO DAL 2019, ANNO IN CUI PERSE IL PADRE – L’OLANDESE SI ERA PRESENTATO AL RITIRO BLUCERCHIATO 5 CHILI IN SOVRAPPESO E LO SCORSO OTTOBRE È RIENTRATO A UTRECHT SENZA PREAVVISO PER MOTIVI FAMILIARI – SE L’ADDIO AL PALLONE DOVESSE ESSERE CONFERMATO, LA SAMP POTREBBE CHIEDERE ALLA JUVE…