18 giu 2020 16:45

LA MALEDIZIONE DI PALLOTTA - MANOLAS: "FINALMENTE HO VINTO IN ITALIA". TOTTI E DE ROSSI METTONO LIKE - DA VUCINIC A SALAH, PASSANDO PER ALISSON, FINO AL DIFENSORE GRECO. IN QUESTI ANNI TANTI GIOCATORI CHE HANNO LASCIATO LA ROMA HANNO POI VINTO UN TROFEO. L'ULTIMO È STATO IERI PROPRIO MANOLAS CHE, INSIEME ALL'EX ROMA MARIO RUI, HA FESTEGGIATO LA COPPA ITALIA VINTA CONTRO LA JUVENTUS - IL GRECO SCATENATO IN TRENO (VIDEO)