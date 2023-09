IL MANCHESTER UNITED È UNA GABBIA DI MATTI! - I "RED DEVILS" HANNO UN ALTRO PROBLEMA, DOPO LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI GREENWOOD E ANTONY - IL CLUB HA BANDITO DAL CENTRO SPORTIVO JADON SANCHO DOPO CHE HA PUBBLICATO UN POST AL VELENO CONTRO L'ALLENATORE TEN HAG - LO UNITED HA CERCATO DI SCARICARE IL 23ENNE ALLA SUA EX SQUADRA, IL BORUSSIA DORTMUND, CHE HA RIFIUTATO: SANCHO PASSA TROPPO TEMPO DAVANTI AI VIDEOGIOCHI - PROBLEMI ANCHE PER RASHFORD: S'E' SCHIANTATO CON LA SUA ROLLS ROYCE DA 800 MILA EURO CONTRO UN GUARDRAIL…

MANCHESTER UNITED, SANCHO BANDITO DAL CENTRO SPORTIVO

È rottura totale tra il Manchester United e Jadon Sancho. Il club inglese ha messo fuori rosa l'attaccante inglese, acquistato nel 2021 dal Borussia Dortmund per oltre 100 milioni di euro, per il comportamento avuto nei confronti del manager Erik Ten Hag. Ma non finisce qui. Sancho è stato addirittura bandito da tutte le strutture del club a Carrington, tanto da non poter nemmeno pranzare con i compagni di squadra. Alcuni dei calciatori dello United, tra cui i nazionali Rashford, Maguire e Shaw, avrebbero tentato una mediazione tra Sancho e Ten Hag, chiedendo al calciatore di mettere da parte l’orgoglio e di scusarsi con l’allenatore, ma senza successo.

IL BORUSSIA DORTMUND NON VUOLE SANCHO PERCHE' GIOCA TROPPO AI VIDEOGIOCHI

Secondo quanto riferito, il Borussia Dortmund starebbe temporeggiando sulla decisione di firmare nuovamente Jadon Sancho dal Manchester United a causa delle preoccupazioni sul suo comportamento. Sancho è stato esiliato dagli allenamenti dello United nelle ultime settimane dopo aver affermato sui social media di essere stato il "capro espiatorio" dell'allenatore Erik ten Hag all'inizio di questo mese. Il futuro del 23enne all'Old Trafford è incerto dopo che gli è stato vietato di utilizzare le strutture della prima squadra e altri club stanno monitorando da vicino la sua situazione.

Un club che è stato collegato a Sancho è il Dortmund, sua ex squadra. Tuttavia, i gialloneri hanno espresso dubbi sul suo ritorno: la loro preoccupazione dei dirigenti del Dortmund è che Sancho non dorme abbastanza la notte perché gioca ai videogiochi fino a tarda notte. Il rapporto afferma che la disciplina di Sancho è stata spesso discussa dietro le quinte al Dortmund, e le figure senior del club temono che il suo ritorno possa turbare l'attuale squadra.

RASHFORD? NO, È CRASHFORD: INCIDENTE E ROLLS ROYCE DISTRUTTA

RASHFORD? NO, È CRASHFORD: INCIDENTE E ROLLS ROYCE DISTRUTTA

Tanta paura nella notte tra sabato e domenica per Marcus Rashford. L'attaccante del Manchester United è stato coinvolto in un incidente stradale subito dopo la partita contro il Burnley. [...] Il centravanti inglese, però, è stato vittima di una collisione con un'altra autovettura come riportato da The Sun.

RASHFORD, INCIDENTE CON LA ROLLS-ROYCE

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese nessuno dei due conducenti ha avuto problemi gravi, tanto che la Polizia, chiamata sul posto, non ha nemmeno chiamato l'ambulanza. Tra i passanti c'è chi ha ripresa il tutto e ha spiegato l'accaduto ai giornali. Dopo il violento impatto e la Rolls-Royce distrutta, avvenuto sulla Carrington Spur vicino al centro di allenamento del Manchester United, Rashford è andato subito a sincerarsi delle condizioni della donna. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi ma scossi dopo l'incidente. [...]

