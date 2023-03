MANCINI HA FINALMENTE TROVATO IL CENTRAVANTI? RETEGUI-GOL ANCORA A SEGNO, L’ITALIA NON BRILLA MA PIEGA MALTA 0-2 –GRANDE PARATA DI DONNARUMMA IN APERTURA, POI GLI AZZURRI TROVANO IL VANTAGGIO CON L’ORIUNDO PESCATO IN ARGENTINA E ALLUNGANO CON PESSINA - LA FRASE DI TOTTI SU RETEGUI QUANDO NEL 2020 LO PRESE NELLA SUA SCUDERIA: "HO TROVATO UN ATTACCANTE DEVASTANTE" – PRIMA DI CONSIDERARE RETEGUI IL BOMBER CHE MANCAVA ALLA NAZIONALE, ASPETTIAMO TEST PIU’ PROBANTI…

L'Italia supera Malta 0-2 nel secondo match di qualificazione a Euro 2024 e conquista la sua prima vittoria del 2023, agganciando la Macedonia del Nord al secondo posto nel Gruppo C. Il match si decide già nel primo tempo con le reti di Retegui (15'), al secondo gol in due presenze con la maglia azzurra, e Pessina (27'). Nella ripresa gli azzurri rischiano poco, ma faticano a crearsi opportunità per arrotondare il risultato e alla fine si accontentano di una vittoria fondamentale, seppur poco convincente. L'inseguimento all'Inghilterra capolista ripartirà a settembre contro i macedoni, nel frattempo il lavoro da fare è ancora parecchio.

"Sto trattando un talento incredibile dall'Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano". Così nel giugno 2020 Francesco Totti parlava dell'oriundo Mateo Retegui, oggi 23enne centravanti del Tigre, a cui Roberto Mancini ha deciso di affidare l'attacco dell'Italia nelle prime gare di qualificazione a Euro 2024.

La corte dell'ex capitano della Roma non lasciò indifferente il bomber, che allora era di proprietà del Boca Juniors e giocava in prestito nell'Estudiantes. "È un orgoglio e un’enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me" disse allora Retegui, che entrò a far parte della 'scuderia' di Totti e oggi è invece rappresentato dal padre, già pronto a trattare con i diversi club italiani ed europei rimasti 'folgorati' dai primi gol azzurri del figlio. Un talento che l'ex numero 10 della Roma e della Nazionale 'vide' prima di tutti...

