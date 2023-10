19 ott 2023 12:36

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il "Corriere della Sera" roberto mancini La smorfia di Yasser Al Misehal catturata dalle tv dopo il secondo gol del Mali martedì pomeriggio, è tutta un programma. […] il presidente federale che ha cambiato il calcio arabo, è perplesso per quello che vede in campo: in 4 partite la squadra affidata a Roberto Mancini ha raccolto 1 pareggio e 3 sconfitte, con 9 gol subiti, 4 realizzati e soprattutto prestazioni negative[…] roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita A novembre inizia il primo girone di qualificazione al Mondiale, […], ma di mezzo c’è la Coppa d’Asia, che si gioca proprio a Doha […] L’appuntamento, in un torneo che l’Arabia non vince dal 1996, scatta il 16 gennaio con l’Oman. Anche in questo caso il girone che include anche Kirghizistan e Thailandia ha un solo favorito. E proprio per questo per Mancini e il suo staff — che probabilmente si aspettavano una squadra più competitiva — è vietato fallire. roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita Perché in quel caso il divorzio con il tecnico arrivato a Riad «per fare la storia, dopo averla fatta in Europa» sarebbe immediato. Mancio ha firmato fino alla Coppa d’Asia del 2027, che l’Arabia giocherà in casa: il progetto è a lungo termine però le pressioni sono molto forti, anche per lo sviluppo enorme del campionato saudita e dell’intero movimento. Che deve avere una Nazionale all’altezza. roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita Se il rapporto si dovesse interrompere prima del tempo, Mancini, […] non riceverebbe l’intero contratto rimanente di 24 milioni (più eventuali 6 di bonus) a stagione, ma solo una parte, stabilita da una clausola confidenziale. […] la squadra sembra non rispondere ai comandi del pilota. Il c.t, applaude sarcastico la Var che toglie un gol al Mali, mettendoci un’eternità. Quando la sua difesa e il disastroso portiere pasticciano con la costruzione dal basso, invece ha l’aria sconsolata. Tifosi e media gli contestano diverse scelte e i troppi cambi di ruolo dei giocatori. Se queste quattro partite erano una luna di miele, nessuno se n’è accorto. roberto mancini francesco acquaroli roberto mancini - arabia saudita-costarica ROBERTO MANCINI roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita yasser al misehal roberto mancini roberto mancini in arabia saudita 1 roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita murale a san siro - roberto mancini - karim benzema - pallone insanguinato murale a san siro - roberto mancini - karim benzema - pallone insanguinato