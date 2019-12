MANDZUKIC MANGIA IL PANETTONE E SE NE VA (SENZA MANCO UNA PAROLINA SU AGNELLI E PARATICI) - ''GIOCARE CON LA JUVE È STATO UN PRIVILEGIO''. MANDZUKIC CON UNA LUNGA LETTERA SU INSTAGRAM SALUTA LA SQUADRA CON CUI È STATO PER 4 ANNI E MEZZO, CON MENZIONE SPECIALE PER ALLEGRI E MAROTTA, OMISSIONE TOTALE PER SARRI, ANZI DEVE SPECIFICARE CHE ''GLI ULTIMI MESI NON CAMBIERANNO IL RISPETTO E L'AMORE PER IL CLUB'' - DA GENNAIO GIOCHERÀ NEL…

Nella lettera su Instagram con la quale #Mandzukic saluta la #Juve e i suoi tifosi il croato, che alla causa bianconera ha dato tanto, ringrazia Allegri e Marotta e trascura- volutamente ?-Agnelli e Paratici. pic.twitter.com/a4rD16oQJe — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 25, 2019

CALCIO: JUVE; IL SALUTO DI MANDZUKIC, È STATO UN PRIVILEGIO

(ANSA) - "Giocare per la Juventus è stato un privilegio e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club". Mario Mandzukic saluta la Juventus e i suoi tifosi con una lunga lettera aperta pubblicata sui social, abbracciando virtualmente tutti i componenti della società e i tifosi, con cui ha sempre avuto un rapporto speciale.

"É impossibile - è l'incipit del messaggio - riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la Juventus. Un grande ringraziamento a Mr Allegri e Mr Marotta per avermi voluto a Torino. Ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni, ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie".

Quattro stagioni e mezzo alla Juventus che hanno permesso al centravanti croato di vincere quattro scudetti e tre Coppe Italia: "Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra. Infine il ringraziamento più grande per i meravigliosi tifosi che sono la vera ragione per cui il club è così grande e vincente". Mandzukic dal 1/o gennaio 2020 sarà un calciatore dell'Al-Duhail, società qatariota in cui ritroverà l'ex compagno Benatia.

