“Maradona? L’Avvocato lo avrebbe voluto a tutti i costi alla Juve”. Lapo Elkann rivela a “Campioni del mondo”, la trasmissione condotta da Marco Lollobrigida su “Radio 2”, il grande rimpianto di Gianni Agnelli. “Mio nonno lo voleva acquistare. L’errore, in quel caso, fu commesso da Boniperti…”. L’Avvocato era innamorato del Pibe. Una volta lasciò Capri in elicottero per andare a gustarselo dal vivo al Partenio di Avellino.

Diego riuscì a resistere al corteggiamento. Ad Agnelli disse che non avrebbe mai potuto fare tradire i napoletani perché si sentivo uno di loro. “Non ha mai mollato il Napoli nonostante le offerte di altre squadre per una questione di lealtà e fedeltà”, rimarca Lapo: "Per il Napoli Maradona fu la luce dal cielo”.

Il rampollo di casa Agnelli era molto amico del “Diez”: “Era un uomo d’amore, con un cuore immenso. In tanti hanno ironizzato e scherzato sulla sua morte? Lo trovo indegno e vergognoso perché oltre ad essere il più grande calciatore della storia era un essere umano fragile, sensibile, molto solo. Quando ho saputo della sua morte ho pianto quasi tutto il giorno. Quello che è successo a Diego sarebbe potuto succedere a me. Ho rivisto e rivissuto con Diego delle cose della mia vita. Io ho trovato aiuto e supporto, Diego no.

È stato spremuto come limone. Molte persone lo hanno sfruttato finché tornava comodo. L’amore che Diego dava generosamente agli altri, non gli è stato restituito da chi gli era vicino. Non ho nessuna voglia di giudicare. La vita è difficile per tutti. Non conta essere ricchi o famosi. Da amico orgoglioso dico solo che avrei voluto aiutarlo di più”.

Lapo parla anche delle campagne di solidarietà della fondazione Laps, invita a tenere alta la guardia contro le mafie che sfruttano la pandemia per rafforzare la propria influenza in tutto il territorio italiano (tra marzo e luglio 2020 i reati delle organizzazioni criminali sono aumentati rispetto al 20199 e parla anche degli alti e bassi della Juve: “Va dato tempo a Pirlo per dimostrare le sue capacità. Noi juventini siamo gente viziata abituata a vincere subito e sempre. Sono stati cambiati tanti calciatori, il compito di Pirlo non è facile. Io tifo per lui. In campo era il Maestro, lo diventerà presto anche in panchina..."

