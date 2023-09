25 set 2023 18:00

MARCELL JACOBS A STELLE E STRISCE - IL CAMPIONE OLIMPICO LASCIA L'ITALIA: SI TRASFERIRÀ A JACKSONVILLE, IN FLORIDA, PER ALLENARSI CON IL SUO NUOVO COACH, RANA REIDER - L'ANNUNCIO DELLO SPRINTER: "I MESI CHE MI SEPARANO DA PARIGI 2024 NON SONO MOLTI E VOGLIO SFRUTTARLI AL MASSIMO PER RITROVARE LA PIENA FORMA FISICA" - IN PASSATO REIDER È STATO INDAGATO PER MOLESTIE SESSUALI E PER AVER AVUTO UNA RELAZIONE CON UNA VELOCISTA APPENA 18ENNE CHE ALLENAVA…