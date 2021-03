MARI AGITATI PER LUNA ROSSA: DOPO LE LITI CON IL TEAM ITALIANO, NEW ZEALAND E INEOS STRINGONO UN PATTO PER SCRIVERE LE REGOLE DELLA PROSSIMA COPPA - DAL SOGNO DI REGATE A CAGLIARI, SI PASSEREBBE DI NUOVO A UN BLOCCO ANGLOFONO OSTILE ALL'ITALIA. BERTELLI ASPETTA, VUOLE COLLABORARE CON ERNESTO BERTARELLI DI ALINGHI, E HA GIÀ FATTO CAPIRE CHE NON SPONSORIZZERÀ PIÙ L'EX PRADA CUP…

È già cominciata la battaglia per la prossima America' s Cup. (...) I padroni di casa avrebbero già scelto i loro partner, che non sono amici di Luna Rossa: in caso di vittoria neozelandese sarebbero i britannici del Royal Yacht Squadron di Cowes, che hanno litigato ferocemente col team di Patrizio Bertelli.

Dal sogno di regate a Cagliari, si passerebbe di nuovo a un blocco anglofono e soprattutto ostile all'Italia.

Sarebbe insomma tutto pronto per la stretta di mano tra presidenti, o commodori che dir si voglia. Aaron Young, numero uno del circolo con vista Harbour Bridge a Auckland, è un tipo moderno, giovane. L'intesa con James Sheldon, suo omologo sull'isola di Wight, sembra ormai salda.

Ora Luna Rossa attende, e spera che questa alleanza non si concretizzi. Bertelli vuole collaborare con Ernesto Bertarelli di Alinghi, e ha già fatto capire che non sponsorizzerà più l'ex Prada Cup. C'è stato un tempo in cui il giovane Ben Ainslie, "frontman" di Ineos UK, era ospite a casa di Francesco Bruni. Ma ora che è diventato Sir, ha vinto 4 ori olimpici, ha un caro amico molto potente: Grant Dalton, grande capo di Team New Zealand.

