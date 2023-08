28 ago 2023 17:27

MARIA SOLE È UNA SÒLA? - L'ARBITRO MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI FINISCE NEL MIRINO PER LA SUA DIREZIONE NON IRRESISTIBILE DI FIORENTINA-LECCE - DURANTE IL SECONDO TEMPO DEL MATCH, L'ARBITRO DI LIVORNO HA FISCHIATO UN RIGORE A FAVORE DELLA VIOLA PER UN TOCCO DI MANO CHE NON C'ERA: PER FORTUNA È STATA SALVATA DAL VAR, CHE HA SEGNALATO IL FUORIGIOCO DI PARTENZA DI NZOLA E HA CANCELLATO IL PENALTY…