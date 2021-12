MAROTTA PER CASA DI DIO – “CONTE? NON PENSO SI SIA PENTITO. IMMAGINAVO MAGGIORI DIFFICOLTÀ D'INSERIMENTO DA PARTE DI INZAGHI. BROZOVIC? OTTIMISTA PER IL RINNOVO. UN RITORNO DI ICARDI IN SERIE A ALLA JUVE? PER IL CALCIO ITALIANO SAREBBE UNA GRANDE NOTIZIA" – L’AD DELL’INTER A 90° MINUTO: "LE INSINUAZIONI DELLA FIORENTINA SUI CONTI DELL’INTER? NOI ABBIAMO SEMPRE RISPETTATO LE SCADENZE, HO CHIESTO A BARONE DI…"

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di 90° minuto ha parlato a tutto campo del momento dell’Inter che è sempre più vicina a chiudere il girone d’andata al primo posto: “Inzaghi si è inserito a meraviglia. È il nostro valore aggiunto. Brozovic? Ottimista per il rinnovo. Un ritorno di Icardi in Serie A alla Juve? Per il calcio italiano sarebbe una grande notizia".

L’Inter è sempre più vicina a chiudere il 2021 da campione d’inverno. La ciliegina sulla torta su un anno solare straordinario per la Beneamata che, dopo aver festeggiato a maggio uno scudetto che mancava da 11 anni, nelle ultime settimane si è anche tolta la soddisfazione di rompere il tabù qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e si appresta a chiudere la prima parte da stagione in cima alla classifica e con ottime chance di confermarsi campione d’Italia.

Chi l’avrebbe detto quest’estate quando l’Inter in poche settimane ha perso Conte, Hakimi e Lukaku? Grazie al lavoro e alle intuizioni dell’ad Beppe Marotta però i nerazzurri sono rimasti al vertice, in primis quella di ingaggiare Simone Inzaghi, lodato ai microfoni di 90° minuto dal dirigente nerazzurro.

"Immaginavo maggiori difficoltà d'inserimento, in realtà Inzaghi si è inserito con più facilità del previsto, supportato anche dalla società. È riuscito a dimostrare il suo autentico lavoro, dimostra un valore aggiunto nell’area tecnica.

Come mai Inzaghi è riuscito ad arrivare agli ottavi di Champions League e Conte no? Forse una risposta precisa non c'è. Facendo una breve retrospettiva storica ed entrando nel clima natalizio, ricordo che quest'estate il club è stato condizionato da turbolenze forti e temporali violenti, fortunatamente abbiamo trovato la nostra stella polare che ci guidasse nel migliore dei modi.

Siamo riusciti a trovare la strada giusta con un riequilibrio economico del club, con tre cambiamenti legati alle partenze di Hakimi, Lukaku ed Eriksen, oltre al cambio dell'allenatore. Questa è stata la grande difficoltà in quel momento, ma siamo riusciti a facilitare l'ingresso di Inzaghi. Dall'altra parte c'è la stella luminosa che ha un significato molto più ampio: le due stelle sono il nostro obiettivo che rappresenterebbero il ventesimo scudetto, due come il segno di vittoria, il nostro grande obiettivo che tutti insieme con grande umiltà dovremo perseguire”.

"CONTE NON PENSO SI SIA PENTITO. OTTIMISTA SU BROZOVIC"

"Non credo Antonio si sia pentito, non bagna rivangare il passato. Ha tracciato un solco importante sotto tutti i punti di vista, dal carattere al gioco il suo lavoro si è visto. Ma comunque è proficuo anche il lavoro di Inzaghi. Abbiamo ottenuto una grande vittoria lo scorso anno, come già detto vorremmo ripetere questo risultato.

Sarebbe un segno di grande crescita, comunque abbiamo trovato la qualificazione agli ottavi dopo ben dieci anni. Brozovic rinnoverà? Abbiamo alcuni temi da affrontare, siamo contenti dei giocatori in scadenza, speriamo di portare a termine con profitto per tutti le negoziazioni. Brozovic ha manifestato di voler rimanere, ora dobbiamo contrattare a livello economico che è la parte più difficile. Ma sono fiducioso. Se regaleremo Luis Alberto a Inzaghi? Nel futuro non mi voglio addentrare, affronteremo al momento giusto questo discorso”.

"ALLA FIORENTINA DICO... ICARDI ALLA JUVE? ECCO COME LA PENSO..."

"Le insinuazioni della Fiorentina sui conti dell’Inter? La sede opportuna è stata quella dell’Assemblea, ho già detto quello che dovevo dire a Joey Barone. L’Inter è per la trasparenza, volevamo mettere a conoscenza la situazione debitoria, è un fatto di grande trasparenza. L’Inter ha sempre rispettato le scadenze, ho chiesto a Barone di evitare di esprimere in quel modo le sue rimostranze.

L’eventuale ritorno di Icardi alla Juve? Al momento l’Italia non è l’eldorado del calcio come negli anni ‘90, è un campionato di transizione, spesso si perde in qualità. È normale che ben venga il ritorno di giocatori importanti. Comunque non sta a me commentare la vicenda Icardi, non è uno nostro giocatore, noi sicuramente siamo contenti dei nostri attaccanti, dico che il calcio trarrà beneficio nel momento in cui i giocatori di qualità torneranno nel nostro paese”.

