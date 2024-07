MATERAZZI, CHE SCAZZI! - L'EX DIFENSORE AZZURRO PUBBLICA LA FOTO DEL SINDACO DI VEZZANO, IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, CHE GLI AVEVA DATO DEL "MIRACOLATO" E SCATENA UN POLVERONE - IL PRIMO CITTADINO REGGIANO HA DOVUTO CHIUDERE TUTTI I SUOI PROFILI SOCIAL A CAUSA DELLE MIGLIAIA DI INSULTI E MINACCE DI MORTE RICEVUTE - TUTTO È PARTITO DOPO CHE "MATRIX" AVEVA POSTATO UNA FOTO IN COMPAGNIA DI…

Un commento sul profilo Instagram di Marco Materazzi trasformato in una valanga di offese e di minacce di morte alla famiglia. Non devono essere ore semplici quelle che sta vivendo Stefano Vescovi, da poche settimane ri-eletto sindaco di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia.

Il suo Comune è stato tra i più colpiti dall’ondata di maltempo e ora si è trovato costretto a sospendere tutti profili social. Il motivo? Alcune parole scritte sotto una foto pubblicata da Marco Materazzi, uno dei giocatori italiani più noti degli ultimi trent’anni e uno dei più seguiti sul web.

MINACCE DI MORTE E SOCIAL CHIUSI

“Matrix” non ha gradito per nulla le parole di Vescovi, pescate tra migliaia di altri, si è preso la briga di andare a visitare il suo profilo e una volta scoperto che si trattava di un amministratore pubblico ha deciso di dedicargli una storia su Instagram. Visto il milione abbondante di follower di Materazzi, le reazioni scomposte sono state migliaia, comprese diverse minacce di morte verso Vescovi, la moglie e i figli, arrivate su Instagram come su Facebook.

Tanto che lo stesso Meta, da cui dipendono i due social, ha avvisato il primo cittadino di aver temporaneamente sospeso i suoi profili personali, visto l’elevatissimo flusso di ingiurie, pur continuando a raccoglierli. Potrebbero servire anche per eventuali procedimenti penali.

[…] L'ATTACCO AL CALCIATORE

La genesi è una foto caricata da Materazzi sul proprio profilo Instagram, in cui compare assieme ad altri due campioni del Mondo a Berlino 2026, Buffon e Materazzi. […] Tra le migliaia di commenti vi è quello di Vescovi, da sempre grandissimo appassionato di calcio, anche dirigente a livello locale e tifoso juventino. «Vergogna del calcio italiano. Miracolato», scrive il sindaco reggiano. […]

LA REPLICA (CON UNA STORY) DI MATTEAZZI

«Ieri sono tornato a Berlino e ho ritrovato su quel campo gente con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi… Ho fatto una foto, l’ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla nazionale italiana», spiega. «Incuriosito cerco il suo profilo e mi accorgo che mi segue… a questo punto cerco di capire e carpire la sua infelicità».

Dal profilo privato del primo cittadino, “Matrix” pesca una foto in cui Vescovi era a Berlino, sempre all’Olympiastadion, per la finale di Champions League della Juventus. «E scopro che anche lui è stato a Berlino almeno una volta… passi questo, d’altronde non si può avere tutti la stessa fede, ma la cosa più vergognosa è… Che questa persona… Segue nella prox storia», continua l’ex difensore azzurro.

L’ultima immagine è quella che dà “il colpo di grazia”, un profilo elettorale di Vescovi, confermato sindaco a giugno. «Ebbene sì... È un sindaco in carica… Scusate, di solito nemmeno li considero, ma uno che dovrebbe far bene alla comunità va premiato», conclude Materazzi aggiungendo una faccina di un pagliaccio e accompagnando il tutto con la musica “Color clownies”. […]

