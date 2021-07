“QUELLO D'ACHILLE È IL TENDINE PIÙ LUNGO DEL NOSTRO CORPO E SOPRATTUTTO QUELLO SOGGETTO A FORZE MAGGIORI. PROPRIO PER QUESTI MOTIVI PUÒ ANDARE INCONTRO A PATOLOGIE” – NON SOLO BECKHAM E SPINAZZOLA, SONO MOLTI I CALCIATORI (E NON SOLO) CHE HANNO SUBITO LESIONI AL TENDINE D’ACHILLE – L’ORTOPEDICO USUELLI: “IN GENERE IL TENDINE VA "IN CRISI" A METÀ STRADA TRA IL POLPACCIO E IL CALCAGNO” – COME CURARLO...