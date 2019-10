tardelli moana

Emiliana Costa per www.leggo.it

Marco Tardelli, botta e risposta in diretta con Caterina Balivo a Vieni da me: «Non offendere...». Lei replica così. Oggi pomeriggio, la conduttrice del salotto di Rai1 ha intervistato il campione del mondo. L'ex calciatore ha ripercorso i suoi esordi fino alla vittoria dei Mondiali '82. Ma durante l'intervista, qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Marco Tardelli parla dei suoi esordi: «Ero magrolino, all'inizio al Pisa non mi volevano. Ma il mio primo allenatore ha insistito e mi hanno preso». Caterina Balivo commenta ironica: «All'inizio eri scarso un po' per tutti». Ma lui replica con un sorriso pungente: «Non per tutti, non offendere...». Non è tutto. Il colloquio continua. Caterina Balivo chiede se una parte della somma del trasferimento da una società all'altra andasse anche nelle tasche dei giocatori. Tardelli risponde: «Di quei soldi non vedevamo una lira». All'ennesima domanda, l'ex calciatore riprende con fare bonario la conduttrice: «Potevi studiare un po' di più...». Caterina Balivo replica: «Io conosco solo il Napoli, sono di parte». Poco dopo aggiunge ironica: «Sei pignolo...».

L'intervista si conclude con una rivelazione hot di Marco Tardelli: «Moana Pozzi? Ci siamo visti due volte... In amore ero un po' birichino».

tardelli 8

TARDELLI

Da adnkronos.com

Moana Pozzi "era bella e intelligente. Ci siamo conosciuti in un ristorante. L'ho incontrata due volte, in realtà la storia per i giornali è andata avanti per anni. Ci siamo incontrati sempre nel ristorante? Amo mangiare...". Marco Tardelli risponde così, a Vieni da me, alle domande sul rapporto con Moana Pozzi.

"Litigai con Gianni Brera, mi comportai molto male. E non ebbi mai occasione di scusarmi con lui, mi è dispiaciuto molto", dice Tardelli svelando lmeno un rimpianto legato alla maglia azzurra con cui ha trionfato ai Mondiali 1982. "Aveva scritto che avevo le ruote sgonfie, lo incontrai a Ponte Vedra. Mi comportai male, litigai... E non ebbi mai occasione di scusarmi...", racconta Tardelli. Il volto di Tardelli rimane legato all'esultanza per la rete realizzata l'11 luglio 1982 e al celeberrimo urlo: "Rifarlo qui? Noooo... Ho smesso di giocare dopo quell'urlo... E' stata una gioia immensa".

tardelli balivo

"Ho marcato Maradona quando era al top, un vero fenomeno. Sono stato cattivissimo con lui in campo, cercavo di fermarlo in qualsiasi maniera. Sapeva che per fermarlo bisognava picchiarlo, probabilmente lo accettava. Ho marcato Pelè invece quando già giocava in America, alla fine della carriera", racconta.

myrta merlino marco tardelli vittorio zincone foto di bacco tardelli 17 tardelli 1 urlo tardelli agnelli boniperti tardelli tardelli tardelli cover tardelli 13 tardelli 4 tardelli 2 tardelli 3 tardelli trapattoni tardelli juve marco tardelli tardelli con stefania craxi juventus tardelli marco tardelli tardelli con la figlia sara myrta merlino e marco tardelli

moana pozzi maurizio costanzo show moana pozzi porn video 7 moana pozzi bella di notte moana pozzi 5 moana pozzi 1 moana pozzi moana pozzi moana pozzi moana pozzi MOANA POZZI PRIMA E DOPO GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA moana pozzi 7 moana pozzi (8) moana pozzi 14 moana pozzi (9)

tardelli bearzot moana pozzi marco tardelli tardelli tardelli bot tardelli marco tardelli fa volare wolfgang dremmler veltroni tardelli marco tardelli myrta merlino buffa tardelli