Totti, Noemi e...Ilary!!? Qualcuno ha detto soap opera!? Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary ?#sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

Da sportmediaset. Mediaset.it

totti e noemi al tre fontane per la partita di cristian

Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovati a un anno dall'annuncio della loro separazione per la prima volta allo stesso evento pubblico. L'occasione è stata il debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la Roma al Tre Fontane.

Tra i due grande gelo, nessun saluto e nessun contatto: l'ex capitano insieme alla compagna Noemi Bocchi con l'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano, e dall'altro l'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi insieme a Melissa, la fidanzata del primogenito. Sugli spalti c'era anche il tecnico della Roma José Mourinho, dalla parte opposta di Totti.

Nessuno sguardo e nessun saluto tra i due

(...)

L'ex coppia non si è nemmeno incrociata nel parcheggio, visto che sono anche entrati da due ingressi differenti, posteggiando in due posti diversi. L'unica cosa che è ancora gli accomuna è l'amore per il figlio Cristian e l'emozione quando l'hanno visto entrare in campo all'88' per il suo esordio con il Frosinone.

ilary al tre fontane per la partita di cristian totti e noemi al tre fontane per la partita di cristian totti noemi e ilary al tre fontane per la partita di cristian