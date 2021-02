MEJO DI MESSI E NEYMAR! - SEGNATEVI QUESTO NOME: KAUAN BASILE. IL BRASILIANO HA 8 ANNI, GIOCA NEL SANTOS ED È IL NUOVO FENOMENO DEL CALCIO SUDAMERICANO. È DIVENTATO IL GIOCATORE PIÙ GIOVANE A FIRMARE UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (CON NIKE) - IL PICCOLO HA BATTUTO I RECORD DI LIONEL MESSI, CHE LO HA FATTO A 15 ANNI, E DEI SUOI CONNAZIONALI, NEYMAR (13) E RODRYGO (11) - VIDEO

https://video.lastampa.it/sport/a-otto-anni-ha-gia-superato-messi-e-neymar-chi-e-il-fenomeno-kauan-basile/127211/127347

KAUAN BASILE

Da video.lastampa.it

Il calcio sudamericano ha un nuovo fenomeno: si chiama Kauan Basile ed è un giovane brasiliano di soli 8 anni. Il ragazzino, che gioca nelle giovanili del Santos, è diventato il giocatore più giovane a firmare un contratto di sponsorizzazione, nel suo caso con Nike. Il piccolo ha battuto i record di Lionel Messi, che lo ha fatto a 15 anni, e dei suoi connazionali, Neymar (13) e Rodrygo (11). Kauan, che di solito indossa le maglie N ° 10, 9 o 13, è il gioiello della squadra di futsal Peixe U-9, la stessa squadra da cui provenivano Pelé, Neymar e Rodrygo.

KAUAN BASILE 1

Ha già raccolto diversi trofei e premi individuali come miglior giocatore nel campionato di futsal di San Paolo nel 2019. Secondo il quotidiano Estado de Sao Paulo, Kauan ha firmato un contratto con Nike per tre anni con la possibilità di rinnovarlo per altri due.

KAUAN BASILE 4