A LUME DI CANDELA – CHI SALE E CHI SCENDE IN RAI CON L’ARRIVO DI MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI? DI MARE E COLETTA TRABALLANO, SALINI ANDRÀ FUORI MA TRA GIUGNO E LUGLIO. CIRCOLANO I NOMI DI... – LA FIGLIA DI BELEN SI CHIAMERÀ CELESTE? – IL GRUPPO GEDI CHIUDE TVZAP – GIULIA DE LELLIS IN POLE POSITION PER “LOVE ISLAND”– L'EX MINISTRO DEL CONTE BIS HA UNA PASSIONE PER UNA NOTA OPINIONISTA – CHI È LA SHOWGIRL CHE USA ACCOUNT FINTI PER COMMENTARE QUOTIDIANAMENTE I POST DI UNA SUA COLLEGA?