MENO MALE CHE IL BARCELLONA C’AVEVA I BUFFI – L’ACQUISTO DI FERRAN TORRES PER 55 MILIONI DA PARTE DEI “BLAUGRANA” HA FATTO SOLLEVARE QUALCHE SOPRACCIGLIO: COM’È POSSIBILE CHE UNA SOCIETÀ PIENA DI DEBITI POSSA PERMETTERSI UN ACQUISTO DEL GENERE? – LA SPIEGAZIONE DEL “MUNDO DEPORTIVO”: L’ACQUISTO È STATO SPALMATO SU 4 ANNI E POI IL GIOCATORE DOVREBBE ESSERE A DISPOSIZIONE DA FINE GENNAIO, QUANDO IL CLUB DOVREBBE ESSERSI LIBERATO DEGLI ESUBERI…

FERRAN TORRES

Da www.ilnapolista.it

La notizia dell’acquisto di Ferran Torres per 55 milioni – preannunciata da Guardiola in persona – da parte del Barcellona ha animato gli ultimi giorni della stampa spagnola e non solo. Con una domanda che resta sempre sullo sfondo: come una società piena di debiti a permettersi un acquisto del genere?

FERRAN TORRES

Lo spiega tra gli altri El Mundo Deportivo. In pratica: facendo spazio, vendendo, tagliando stipendi e poi spalmando la spesa su quattro rate a partire da giugno.

C’è il problema – El Mundo Deportivo lo chiama “ansia” – per il tetto salariale in vigore in Spagna. Ferran Torres potrebbe essere a disposizione di Xavi da fine gennaio. “Ma a quel punto, il club dovrà essersi liberato della sua zavorra”.

FERRAN TORRES

Cinque nomi in uscita: Yusuf Demir, Luuk de Jong, Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Samuel Umtiti. Coutinho è l’acquisto più costoso nella storia del Barcellona, le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative, ma la sua fama in Premier è intatta. Possono prenderlo l’Arsenal, il Newcastle o l’Everton. Come lui anche Umtiti ha uno stipendio altissimo e ha rifiutato la proposta per ridurselo.

FERRAN TORRES FERRAN TORRES