MENO MALE CHE C'E' MOURINHO A RICORDARE I GRAVI E RIPETUTI ERRORI DEGLI ARBITRI ITALIANI - LO SPECIAL ONE TORNA SUL RIGORE ASSEGNATO ALLA ROMA ALLO STADIUM: "DOVEVA ESSERE RIPETUTO". E FA L'ESEMPIO DI JUVENTUS-ZENIT

Mourinho non ha voluto parlare dell'arbitraggio di Roma-Milan, ma a modo suo è tornato sugli episodi controversi del match contro la Juventus. Sui propri social lo Special One è tornato sul calcio di rigore fischiato da Orsato nel big match. Non per il vantaggio non concesso ai giallorossi che avevano segnato con Abraham, ma sulla mancata ripetizione del penalty visto che c'erano diversi giocatori bianconeri in area prima del tiro di Veretout da dischetto.

E Mourinho ha voluto fare un paragone proprio con la Juventus. Sui social ha postato i frame dei rigori battuti da Veretout in Juve-Roma e di Dybala in Juventus-Zenit. Nella gara di Champions di ieri l'arbitro ha fatto ripetere il penalty (sbagliato) dall'argentino per la presenza in area di giocatori del club russo: "Un rigore è stato ripetuto, l'altro no. Indovinate quale", ha scritto Mourinho sotto la foto. Il tecnico scatenato per gli arbitraggi, le polemiche continuano.

