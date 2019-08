IL MERCATO SI TINGE DI VIOLA – COMMISSO SCATENATO: DOPO IL JOLLY BOATENG, SOGNA NAINGGOLAN – DAL SASSUOLO ARRIVA ANCHE L'ESTERNO DESTRO EX JUVE LIROLA - IN ATTACCO L’IDEA È FERNANDO LLORENTE MA LA FIORENTINA DEVE PRIMA PRENDERE UNA DECISIONE SU SIMEONE…

Lorenzo Marucci per “la Stampa”

Nainggolan

Fiorentina scatenata. Tra la serata di mercoledì e ieri ha chiuso i colpi Boateng e Lirola dal Sassuolo ma ora sogna anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, fuori dal progetto Inter, sta riflettendo sul possibile trasferimento, mentre il club di Commisso procede spedito per trovare l' intesa con i nerazzurri per il prestito. E ci sarebbe l' accordo anche per il pagamento di una parte dell' ingaggio del Ninja (che ora è di 4,5 milioni netti a stagione).

boateng

Firenze attende, pronta ad entusiasmarsi e infiammarsi per la nuova squadra. L' intenzione della società gigliata è chiara: provare a costruire una Fiorentina «grandi firme», con giocatori esperti e dall' ottimo curriculum, vogliosi di rilancio e capaci di regalare pure un po' di sana cattiveria. Accanto a loro qualche giovane di belle speranze come il potente attaccante serbo Vlahovic, che nel corso del ritiro ha scalato buone posizioni nella considerazione di Montella.

Per l' attacco c' è Llorente Con l' arrivo di Boateng - ufficializzato ieri, al Sassuolo vanno 1,3 milioni - la Fiorentina decide di sfruttare anche la sua duttilità: sarà un jolly da utilizzare da metà campo in avanti, magari pure come falso nove. «Sono contento di essere qui, il progetto del club mi ha convinto, i dirigenti hanno fatto tanta pressione per avermi», ha detto l' ex rossonero.

NAINGGOLAN e claudia lai

nainggolan foto mezzelani gmt 090

Con l' esterno destro Lirola invece i viola hanno praticamente sistemato la difesa titolare. Lo spagnolo ex Juve, pur giovane, è ormai una garanzia con le sue 93 presenze nel Sassuolo. «Da quando mi ha chiamato il ds Pradè non ho fatto altro che pensare alla Fiorentina», ha detto Lirola che approda a Firenze per 12 milioni più 4 di bonus. Non è finita qui perché in attacco c' è la concreta idea Fernando Llorente: l' ex bianconero ha aperto a questa ipotesi ma la Fiorentina deve prima prendere una decisione su Simeone.

