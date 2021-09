MESSI BENE, REAL E INTER MESSE MALISSIMO - LEO SEGNA IL PRIMO GOL CON LA MAGLIA DEL PSG PROPRIO CONTRO GUARDIOLA, CHE DOMINA IL GIOCO MA INTANTO SENZA IL SUO FUORICLASSE NON HA PIÙ VINTO UNA CHAMPIONS - DEBUTTA FINALMENTE PURE DONNARUMMA: ORA COME SI FARÀ A RIMETTERLO IN PANCHINA? - CLAMOROSO AL BERNABEU, CON LO SHERIFF TIRASPOL CHE HA BATTUTO ANCELOTTI, INCASINANDO PURE IL DESTINO DELL'INTER...

Da www.corrieredellosport.it

messi con mbappe e neymar

Il Psg vince lo scontro stellare contro il City nel segno di Lionel Messi, che si sblocca proprio contro il suo ex allenatore Guardiola. Al Parco dei Principi la seconda giornata del gruppo A i parigini superano i Citizens per 2-0, con i gol di Gueye e del fuoriclasse argentino.

Show del Liverpool contro il Porto, con un 5-1 firmato dalle doppiette di Salah e Firmino. Incredibile al Bernabeu: lo Sheriff supera clamorosamente il Real Madrid di Ancelotti per 2-1. Vincono anche Borussia Dortmund (1-0 allo Sporting Lisbona) e Bruges (2-1 al Lipsia).

Messi si sblocca contro Guardiola: il Psg batte il City

La seconda giornata del gruppo A regala un match stellare al Parco dei Principi tra Psg e Manchester City. Pochettino si affida al suo fantastico tridente, composto da Mbappé, Messi e Neymar, e a Donnarumma tra i pali: debutto in Champions League per il portiere azzurro campione d'Europa.

leo messi fa il coccodrillo in barriera

Guardiola invece, dopo la vittoria contro il Chelsea in campionato, si affida a Mahrez, Sterling e Grealish in avanti. Partita che si prospetta esaltante anche solo per i nomi in campo e le attese non vengono deluse, con il match che si sblocca già all'8': Neymar riceve palla in area e serve Gueye che si coordina e dal centro batte Ederson con un tiro sotto l'incrocio dei pali. Il City cerca subito di rispondere ma l'ottima difesa del club francese blocca l'iniziativa dei Citizens.

La squadra di Guardiola sfiora il gol al 25': Sterling di testa batte Donnarumma ma colpisce la traversa, la palla rimbalza e viene intercettata al volo da Bernardo Silva che incredibilmente colpisce nuovamente la traversa. Il City continua a spingere ma il portiere ex Milan si fa trovare pronto sul tentativo di Cancelo al 31'.

leo messi dopo il primo gol con il psg

Partita intensissima con tante occasioni per entrambe le squadre. Al 37' scatto di Mbappé che supera la difesa del City e serve palla per Herrera il cui tiro viene deviato però da Ederson. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa, dopo 45' divertenti e ad alto ritmo. City subito aggressivo al rientro in campo, con Donnarumma che blocca un tentativo da fuori di De Bruyne al 51'.

Tante occasioni per le due squadre, poi al 74' il Parco dei Principi si illumina per il primo gol di Lionel Messi con la maglia del Psg: scambio con Mbappé e tiro potente dal limite dell'area su cui Ederson non può nulla.

debutto di gigio donnarumma in champions

Il fuoriclasse argentino si sblocca con la maglia dei parigini proprio contro Guardiola. Il City insiste e prova a reagire ma Donnarumma salva il risultato con un intervento splendido al 79' sul diagonale di Mahrez. I Citizens ci provano ma il risultato non cambia: il Psg vince al Parco dei Principi grazie a Gueye e al primo gol di Messi e vola in testa al gruppo A.

Show del Liverpool: doppiette per Salah e Firmino

Dopo la vittoria contro il Milan, il Liverpool di Klopp affronta il Porto di Conceicao, reduce dal pareggio con l'Atletico Madrid. Partita equilibrata nei primi minuti che viene sbloccata al 18': tiro di Jones che viene respinto da Costa, il pallone però rimane vicino la porta e Salah ne approfitta portando in vantaggio i Reds.

PORTO LIVERPOOL

Il Porto non riesce a reagire ed è la squadra di Klopp a prendere controllo del gioco, cercando il raddoppio con la velocità del suo tridente. Il secondo gol per il Liverpool arriva allo scadere del primo tempo grazie ad un errore di Diego Costa: cross di Milner, il portiere del Porto esce dai suoi pali ma incredibilmente manca il pallone e permette a Mané di segnare facilmente il 2-0.

Dominio totale dei Reds anche nel secondo tempo, con Salah che trova il 3-0 e la doppietta personale al 60'. La reazione del Porto arriva al 75', con il gol di Taremi. Reazione furiosa del Liverpool che in sei minuti (77' e 83') si porta sul 5-1 con la doppietta di Firmino che chiude la partita. Seconda vittoria per Klopp nel gruppo B, primo a punteggio pieno. Il Porto resta a un punto.

Incredibile al Bernabeu: lo Sheriff batte il Real Madrid!

Dopo la vittoria contro l'Inter nel precedente turno, il Real Madrid sfida la sorpresa del gruppo D, lo Sheriff Tiraspol reduce dalla vittoria shock contro lo Shakhtar di De Zerbi. I Blancos dominano la prima fase di partita, facendo valere la maggior qualità della rosa. Lo Sheriff però resiste all'assalto dei padroni di casa e riesce incredibilmente ad andare in vantaggio: al 25' cross di Cristiano per Yakhshiboev che di testa batte Courtois e gela il Bernabeu.

lo sheriff batte il real al bernabeu

Reazione immediata del Real, con tante occasioni per Vinícius, Nacho e Benzema, ma il primo tempo finisce con il clamoroso vantaggio degli ospiti. La squadra di Ancelotti torna in campo con la stessa aggressività del primo tempo e la difesa dello Sheriff cede al 63': elastico di Vinicus su Addo che lo atterra per fermarlo, l'arbitro (dopo il check al Var) assegna il calcio di rigore che Benzema trasforma.

I Blancos continuano ad assediare la difesa degli ospiti che invece provano a resistere a caccia di un pareggio incredibile. Al 72' arriva il gol dello Sheriff che esplode di gioia, ma si alza la bandierina del guardalinee per fuorigioco. Ricomicia l'assedio dei Blancos ma all'89' accade l'incredibile: gol di Thill per lo Sheriff che ottiene una vittoria incredibile al Bernabeu contro il Real Madrid. Ancelotti si ferma dopo la vittoria con l'Inter, battuto dal Tiraspol che si ritrova clamorosamente primo nel gruppo D a punteggio pieno.

Vincono Borussia Dortmund e Bruges

Nel durissimo gruppo A si sfidano nella seconda giornata Lipsia, reduce da una dura sconfitta con il City, e Bruges, reduce da un incredibile pareggio con il Psg. Squadre subito aggressive, con il club tedesco che trova il vantaggio dopo soli 5' con Nkunku che con un rasoterra batte Mignolet.

BORUSSIA DORTMUND CONTRO SPORTING LISBONA

Reazione immediata però del Bruges che spinge e trova il pareggio al 22' grazie alla corsa sulla sinistra di De Ketelaere che poi serve Vanaken per il facile tap-in. Ancora gli ospiti però continuano con a tenere alto il ritmo e prima dello scadere del primo tempo trovano anche il gol del vantaggio con Rits (41'). Il Lipsia prova a reagire soprattutto nel finale con il neoentrato André Silva ma il risultato non cambia. Bruges in testa al gruppo A insieme al Psg.

Nel gruppo C invece va in scena la sfida tra Borussia Dortmund e Sporting Lisbona. La squadra di Marco Rose, reduce dalla vittoria contro il Besiktas, spinge tantissimo sin dai primi minuti con Malen che trova al 37' il gol del vantaggio su assist di Bellingham. Il Dortmund gestisce il risultato fino al fischio finale e ottiene la seconda vittoria nel gruppo C.