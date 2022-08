13 ago 2022 08:19

MESSI MALE – PER LA PRIMA VOLTA DAL 2006, LIONEL MESSI NON È NELLA LISTA DEI 30 CANDIDATI AL PALLONE D’ORO – TRA I GIOCATORI SCELTI DA FRANCE FOOTBALL NON C’È NESSUN ITALIANO, E SOLO TRE MILITANO IN SERIE A (MAIGNAN, LEAO, VLAHOVIC) – IL FAVORITO QUEST’ANNO È IL FRANCESE KARIM BENZEMA…