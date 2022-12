MESSI-VAN GAAL, CHE SCAZZO! – LEO ATTACCA IL CT OLANDESE: “VENDE FUMO, DICE CHE LE SQUADRE GIOCANO BENE MA SANNO SOLO TIRARE PALLONATE". I DUE SI ERANO BECCATI DOPO IL RIGORE. UN VIDEO RITRAE “LA PULCE” MENTRE MORMORA: "COSA GUARDI, SCEMO? VAI, VAI, VATTENE DI LÀ". MESSI INCAZZATO ANCHE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO MATEU LAHOZ: "LA FIFA NON PUÒ FARE SCELTE COSÌ, SE PARLO MI SANZIONANO" - VIDEO

Lionel Messi è felice perché l'Argentina va avanti nel Mondiale, ma le sue dichiarazioni dopo la vittoria ai rigori sull'Olanda sono un mix di soddisfazione e rabbia. "Tanta gioia e sollievo, abbiamo faticato ma è normale ai quarti di finale - spiega il capitano dell'Albiceleste -. A un certo punto abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo superato l'ostacolo ed è impressionante. L'Argentina dimostra partita per partita che vuole essere protagonista, che capisce i momenti, che quando deve giocare, gioca... e quando deve correre, corre".

Messi, però, ha qualcosa da dire sulla direzione di gara dello spagnolo Mateu Lahoz: "Ho provato molta rabbia, non doveva finire così. Non voglio parlare dell'arbitro perché poi vieni sanzionato, non puoi dire quello che pensi perché ti sanzionano. La Fifa però non può mettere un arbitro non all'altezza del suo compito". A far saltare i nervi a Leo è stata la punizione che ha portato al 2-2, concessa al 100° minuto di gioco.

CONTRO VAN GAAL— Scintille verbali anche con Louis Van Gaal, che prima della gara aveva detto "sappiamo come fermare Messi, lo faremo di squadra, non è inarrestabile". Secondo alcuni media argentini, Leo avrebbe cercato Van Gaal a fine gara, e ai microfoni nelle prime interviste dopo il match avrebbe detto queste parole: "Van Gaal vende fumo, dice che le squadre giocano bene ma sanno solo tirare pallonate". I due si erano già beccati dopo il rigore del momentaneo 2-0. Sempre davanti ai microfoni, un video lo ritrae mentre si gira a brutto muso verso un interlocutore non inquadrato, apostrofandolo così: "Cosa guardi, scemo? Vai, vai, vattene di là".

ORA LA CROAZIA— Guardando alla semifinale, Messi ritrova invece il sorriso: "Siamo molto emozionati, per noi e per le persone che ci accompagnano sempre. La Croazia è un avversario molto difficile. Ha grandi giocatori, si conoscono molto bene. Ha lo stesso allenatore dello scorso Mondiale ed è una semifinale, quindi sarà davvero dura".

