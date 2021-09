6 set 2021 10:20

MEZZO MILIARDO DI EURO PER NON VINCERE UNA MAZZA - IL “MUNDO” HA SVELATO I DETTAGLI DEL MEGA CONTRATTO CHE IL PSG HA FATTO A NEYMAR PER STRAPPARLO AL BARCELLONA NEL 2017: 222 MILIONI DI COSTO DEL TRASFERIMENTO, AL CALCIATORE 185 MILIONI NETTI DI STIPENDIO PER TUTTA LA DURATA DELL’ACCORDO, MA CON LA CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE AL QATAR - I PARIGINI PERÒ NON HANNO ANCORA PORTATO A CASA LA CHAMPIONS (E L’ANNO SCORSO NEMMENO IL CAMPIONATO…)