Victori Venturelli per “Novella 2000”

All’anagafe è Daniele Scardina, campione internazionale di boxe pesi supermedi, ma tutti lo conoscono come King Toretto (come il personaggio interpretato da Vin Diesel nella serie cinematografica Fast and Furious). In più, da tempo è al centro del gossip per il suo legame con la conduttrice radio e tv Diletta Leotta.

Classe 1992, nato a Rozzano, alle porte di Milano, Daniele fin da subito si accorge che deve dare una svolta alla sua vita mettendosi in gioco.

E cosa più di un ring poteva dargli questa sensazione? A 20 anni inizia a indossare i guantoni. Nel 2013 vince il Guanto d’oro e partecipa alle World Serie of Boxing e alla Talent League. Si trasferisce a Miami e nel 2019 vince il titolo internazionale dei Supermedi IBF.

Cosa si cela dietro i guantoni? Passione. Determinazione. Umiltà. E una grande fede che lo accompagna dall’inizio della sua carriera, rappresentata anche dagli innumerevoli tatuaggi: dal suo idolo Mike Tyson ad alcuni simboli cristiani, alla scritta Scardina Team, celebrazione della famiglia e di tutti coloro che credono in lui.

Una personalità complessa che ha conquistato Diletta Leotta. Una relazione, la loro, che sta appassionando innumerevoli follower e in questi mesi di quarantena, come testimoniano le stories sui social, li vede sempre più affiatati. E pensare che fino a poco tempo fa entrambi negavano parlando di “amicizia”...

Abbiamo raggiunto (via telefono) Daniele in questo periodo di reclusione, e ci ha aperto virtualmente le porte della sua casa.

Come sta vivendo questa quarantena?

«Mi sto adattando un po’ alle cose. Diciamo che non ci resta altro da fare: mi alleno, guardo film, studio, leggo».

Com’è la vita lontano dal ring?

«Sono una persona molto iperattiva. Ora mi sto adattando a questa reclusione. So che è per il nostro bene quindi mi tocca. Ci siamo adattati e continuiamo a farlo sperando di ripartire al più presto».

L’allenamento non può mancare. Che allenamento e dieta sta seguendo in questo periodo?

«Ora siamo in una fase fuori stagione: non ho incontri programmati. Inutile quindi andare a stressare mente e corpo. Mi mantengo in forma con corsa, circuiti e allenamenti con attrezzi. Svolgo un’attività di pesistica con il mio preparatore, in videochiamata. Mi alleno due volte al giorno e cerco di stare in forma. A livello di dieta mangio un po’ più regolare: il rischio dello stare a casa è di mangiare troppo. Sono abituato a fare diete, a prendere e perdere peso, un po’ a fisarmonica. Poi sono un goloso, se mi metti un piatto davanti ne mangio due... devo controllarmi».

A casa cucina lei?

«No, no! Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia».

Su Instagram abbiamo potuto vedere allenamenti di coppia. Come sono Daniele come coach e Diletta come allieva?

«In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava».

La prima cosa che farà finita la quarantena?

«Andare a trovare la mia famiglia, i miei nonni. Hanno una certa età quindi ho anche paura ad avvicinarmi a loro in questo momento. Poi andare dal barbiere, vedermi con qualche amico, farmi una camminata... cose molto semplici. Sarà una ripresa un po’ dura per tutti».

Prossimi obiettivi e impegni per cui si sta allenando?

«Quest’anno dovevo difendere il titolo e puntare ad altri successi. Ora è tutto fermo e non so quando riprenderemo gli allenamenti e gli incontri. Spero comunque di andare presto avanti con la carriera e di vincere altri titoli. Poi ho alcuni programmi televisivi che devono riprendere come Ballando con le stelle che però ora sono fermi ai box».

Come se la cava a ballare?

«Devo dire che mi piace, me la cavo bene».

Insomma prove di convivenza, qualcuno direbbe di matrimonio. Ci state pensando?

«No no... meglio non parlarne».

Miami o Milano? A quale città si senti più legato tra le due in cui si divide la sua vita?

«A Milano sono nato, è casa mia, ma anche Miami lo è, lì ci sono la mia palestra, mio fratello e mio nipote. Mi sento a casa in entrambe. Spero di tornare entro l’estate a Miami per riprendere la preparazione. Ho bisogno di combattere».

Chi è il vero Daniele Scardina?

«Cerco di essere sempre me stesso. Un esempio per i giovani nello sport e nella vita, un esempio per chiunque. Mi vedono come un duro, quello che si allena come una bestia, tutto tatuato... È vero sono quello. Ma sono anche una persona di cuore, di fede soprattutto. Una persona che motiva gli altri. In me c’è sia il lato duro sia quello buono».

Con Diletta ormai non vi nascondete più. Ha trovato il vero amore?

«Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa». Bello lui, bella lei, giovani e innamorati, non si limiteranno alla cucina.

