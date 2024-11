I MIGLIORI "COLPI DI TESTA" DEL MONDO DEL CALCIO - MOLTISSIMI CALCIATORI E ALLENATORI TRICOLOGICAMENTE IRRISOLTI HANNO FATTO IL TRAPIANTO DI CAPELLI PER COMBATTERE LA CALVIZIE, CON RISULTATI ALTERNI - I PRIMI A PARLARNE APERTAMENTE SONO STATI ANTONIO CONTE E WAYNE ROONEY, MA CE NE SONO MOLTI CHE HANNO FATTO RICORSO AL "RITOCCHINO" SENZA MAI AMMETTERLO, COME DAVID BECKHAM, FABIO CANNAVARO, JURGEN KLOPP E…

Estratto da www.corriere.it

mohamed salah trapianto di capelli

MOHAMED SALAH

Salah ha compiuto 32 anni a giugno e c'era chi temeva che i suoi giorni migliori fossero già passati. Ma […] l'attaccante egiziano è tornato su livelli devastanti, come confermano i 12 gol e i 10 assist che ha fatto registrare in 18 presenze stagionali: «L'attaccatura dei capelli ha fatto miracoli per Mo Salah», ha scritto un tifoso su X (ex Twitter). Perché sì, dalle parti di Liverpool sono sicuri che l'andamento strepitoso di Salah sia dovuto al suo nuovo look, anche se il diretto interessato non ha mai confermato di aver fatto ricorso a un trapianto. […]

carlos augusto trapianto di capelli

CARLOS AUGUSTO

[…] Carlos Augusto, che lo aveva annunciato in un'intervista con Frattesi e Asllani e che è stato di parola, approfittando del tempo libero la scorsa estate fra la fine del campionato e la mancata convocazione per la Copa America col Brasile. I risultati sono già evidenti.

antonio conte trapianto di capelli

ANTONIO CONTE

[…]Antonio Conte […] è stato fra i precursori anche per quanto riguarda il trapianto di capelli nel mondo del calcio. Si ritiene che abbia eseguito ben tre interventi per porre rimedio al problema, il primo dei quali dopo Euro 2000. Nel marzo del 2012, in occasione di un Fiorentina-Juventus, i tifosi viola lo accolsero al Franchi con dei parrucchini colorati. […]

fabio cannavaro trapianto di capelli

FABIO CANNAVARO

All'inizio della sua carriera, tanto a Napoli quanto a Parma, Fabio Cannavaro portava una folta capigliatura, stravolta in occasione del Mondiale del 2006, dove si presentò con una rasatura completa, forse nel tentativo di nascondere una stempiatura sempre più evidente. Tuttavia l'ex Pallone d'Oro è tornato alle origini, come dimostrato già in occasione di una videochiamata datata 2020 col suo vecchio compagno di squadra Andrea Pirlo. I risultati di un trapianto sembrano evidenti, anche se non lo ha mai confermato.

carlo pinsoglio trapianto di capelli

CARLO PINSOGLIO

Chi invece non lo ha certamente nascosto è stato Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, classe 1990 e uomo spogliatoio molto apprezzato dal popolo bianconero. Molto amico di Cristiano Ronaldo (i due avevano stretto un bel rapporto negli anni a Torino) nell'estate del 2019 si è presentato alla Insparya Hair Company, clinica di proprietà del portoghese, per sottoporsi ad un trattamento contro la calvizie. […]

david beckham trapianto di capelli

DAVID BECKHAM

David Beckham e la sua folta chioma bionda stile Backstreet Boys o Westlife sono diventati iconici fin dagli anni 90, […] Poi, una volta compiuti 40 anni, le voci su un trapianto di capelli hanno iniziato rapidamente a circolare sui media, diventando via via sempre più numerose, anche se l'ex campione non le ha mai confermate.

julio cesar trapianto di capelli

JULIO CESAR

Vederlo in questa lista sorprende perché Julio Cesar, dal 2005 al 2012 guardiano della porta dell'Inter, non aveva mai mostrato segni di calvizie se non per una piccola stempiatura. Ma, come confermato da lui stesso, alla fine ha fatto comunque ricorso all'intervento[…]

wayne rooney trapianto di capelli

WAYNE ROONEY

Se il suo ex compagno David Beckham sull'argomento è stato sempre riservato, Wayne Rooney non ne ha mai fatto mistero:«Voglio comunicare a tutti i miei fan che ho fatto un trapianto di capelli», affermò l'allora 25enne attaccante inglese. […] Si dice che l'ex capitano dell'Inghilterra abbia pagato 30.000 sterline per ciascuno dei suoi trapianti di capelli. Tuttavia il caso Rooney segnò un grande cambiamento, in quanto fu tra i primi giocatori della Premier League a parlarne apertamente.

jurgen klopp trapianto di capelli

JURGEN KLOPP:

Jurgen Klopp è sempre stato noto per la sua attaccatura piuttosto sfuggente fin dagli esordi da giocatore professionista, motivo per cui alla fine ha optato per un intervento di chirurgia. Sebbene l'ex allenatore del Liverpool non lo abbia mai confermato apertamente, i suoi capelli notevolmente più folti nel corso degli anni hanno sicuramente suscitato un certo dibattito.

harry kane trapianto di capelli

[…]

HARRY KANE:

E no, al trapianto non si è sottratto neanche Harry Kane, il miglior marcatore della storia della Nazionale inglese. L'attaccante del Bayern Monaco ha avuto a che fare con la caduta di capelli fin da ragazzo, ma ora si gode una chioma folta e cresciuta al pari del numero dei suoi gol.