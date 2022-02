MILAN L'È UN GRAN MILAN – TRA SCUDETTO E COPPA ITALIA E’ DERBY INFINITO MILAN-INTER – I DIAVOLI SI MANGIANO LA LAZIO: 4-0! SARRI, CHE AVEVA DEFINITO LA COPPA ITALIA UNA "MANIFESTAZIONE ANTISPORTIVA", INSISTE: "NON MI PIACE IL FORMAT, MA NON C’ENTRA NULLA CON LA PARTITA. LA COPPA NAZIONALE PIÙ VENDUTA AL MONDO È L’FA CUP INGLESE, IN CUI GIOCANO TUTTE LE SQUADRE CON UN SORTEGGIO FATTO IN DIRETTA TELEVISIVA. INVECE QUESTA SEMBRA UNA MANIFESTAZIONE PER..."

Da corrieredellosport.it

milan lazio

Notevole passo indietro della Lazio a San Siro contro il Milan. Addio Coppa Italia dopo il pesante 4-0 rimediato contro Giroud e compagni. Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sport Mediaset, ha commentato: "Eravamo spenti, spero il problema sia stato solo fisico. Se fosse mentale mi preoccupa. Venivamo da un periodo di buone prestazioni, invece stasera siamo tornati ai vecchi livelli. Alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati.

A Milano puoi perdere contro il Milan, ma mi aspettavo una prestazione diversa, vedevo una squadra brillante. C’è dell’amaro in bocca. Coppa Italia antisportiva? Non mi piace il format, ma non c’entra nulla con la partita. La Coppa Nazionale più venduta al mondo è l’FA Cup, in cui giocano tutte le squadre con un sorteggio fatto in diretta televisiva. La prima gioca in casa, la seconda fuori e ti può toccare chiunque. Così c’è un fascino diverso. Invece questa sembra una manifestazione per convogliare certe squadre in una direzione”.

milan lazio sarri

La Lazio di Sarri e le condizioni di Immobile

“Ciro ha ricevuto un colpo forte al collo del piede, vediamo domani. Il mio calcio? Non si possono clonare i giocatori e far giocare tutte allo stesso modo. Questa squadra è diversa dal mio Napoli, che a livello di palleggio aveva qualità superiori. Noi però non siamo quelli di stasera, siamo tornati all'antico difetto".

milan lazio immobile