IL MILAN AVEVA BISOGNO DI UN MIRACOLO ED E’ ARRIVATO IL MESSIAS A TENER VIVO IL SOGNO OTTAVI – UN GOL DEL BRASILIANO A TRE MINUTI DAL FISCHIO FINALE MANDA KO L’ATLETICO DI SIMEONE. ALL’ULTIMA PARTITA OCCORRERÀ PERÒ BATTERE IL LIVERPOOL E SPERARE IN UN PAREGGIO TRA PORTO E SPAGNOLI OPPURE… - VIDEO

?? JUNIOR MESSIAS, WHAT A TIME TO SCORE YOUR FIRST GOAL!pic.twitter.com/YvnemiwGec — SempreMilan (@SempreMilanCom) November 24, 2021

Da gazzetta.it

Un gol di Messias a tre minuti dal 90’ ammutolisce il Wanda Metropolitano e autorizza il Milan a sognare ancora gli ottavi di Champions. I rossoneri si impongono sull’Atletico Madrid 1-0 e rinviano tutto all’ultima giornata.

La strada resta decisamente in salita – occorrerà battere anche il Liverpool all’ultimo atto e sperare in un pareggio fra Porto e Atletico, oppure in una vittoria dell’Atletico ma nell’ambito di una differenza reti complessiva che risulti peggiori di quella rossonera –, però, per come si era messa, è un mezzo successo già provarci. Il Diavolo ha vinto con una prestazione coraggiosa e di personalità e questo è un ottimo segnale anche in chiave campionato: la sconfitta di Firenze è archiviata, il cammino in Champions prosegue, la vittoria di Madrid è illustre. Tutto, per ora, è stato rimesso a posto.

