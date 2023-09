MILAN, CHE SFIGA! - GOL SBAGLIATI E INFORTUNI: I ROSSONERI DOMINANO CONTRO IL NEWCASTLE MA NON RIESCONO AD ANDARE OLTRE LO 0-0 - MAIGNAN E LOFTUS CHEEK KO: PER IL PORTIERE UN PROBLEMA AL FLESSORE - LEAO SI "DIVORA" UN'OCCASIONE CLAMOROSA: DRIBBLA TRE GIOCATORI, POI ENTRA IN AREA E PROVA IL TACCO MA SI INCARTA - CORI E APPLAUSI PER TONALI - L'ALTRA PARTITA NEL GIRONE, PSG-BORUSSIA DORTMUND, FINISCE 2-0 PER I FRANCESI… - VIDEO

I have never seen a very talented and not serious footballer like Rafael Leao, Always shining teeth like Santa Claus ? pic.twitter.com/9AHEip3ZSd — Sarah ?? (@CasleyCool) September 19, 2023

Estratto dell'articolo di Daniele Pezzini per www.sportmediaset.mediaset.it

Il Milan non va oltre lo 0-0 nel debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri dominano il primo tempo, non rischiano praticamente nulla e sciupano occasioni a ripetizione. In una ripresa un po' più bloccata riescono comunque a creare diverse palle gol, ma non a sfondare la muraglia alzata da Tonali e compagni, che escono da San Siro con un punto tanto insperato quanto prezioso. Mezzo passo falso per Pioli, che non trova il riscatto sperato dopo il tracollo nel derby e perde anche Maignan, uscito acciaccato a 10' dalla fine per un problema al flessore.

Il Milan ritrova la sua identità, ma non il risultato. Alla prima uscita europea, contro una squadra tutt'altro che irresistibile, i rossoneri tornano a convincere sul piano dell'atteggiamento, ma non riescono a liberarsi del tutto dalle scorie del 5-1 incassato dall'Inter. Troppe chance sprecate, troppi errori o indecisioni nei momenti decisivi. L'amaro in bocca è inevitabile. La campagna europea è solo all'inizio, naturalmente, ma a San Siro e contro l'avversario sulla carta meno pericoloso del girone era lecito attendersi i tre punti: la strada per gli ottavi è ora un pizzico più in salita.

