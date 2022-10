IL MILAN SPROFONDA A LONDRA CONTRO IL CHELSEA, LA JUVE TRASCINATA DA DI MARIA (TRE ASSIST) E RABIOT (DOPPIETTA) BATTE IL MACCABI MA IL PAREGGIO DEL BENFICA COL PSG COMPLICA A ALLEGRI LA CORSA ALLA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI – APERTISSIMO IL GIRONE DEI ROSSONERI, L’INTER SI GIOCA GLI OTTAVI AL CAMP NOU CONTRO IL BARCELLONA, PER IL NAPOLI E’ QUASI FATTA…

(ANSA) Troppo poco Milan per reggere l'ondata Chelsea. A Stamford Bridge i blues di Potter hanno vita facile, battendo i rossoneri con un 3-0 che ben dimostra la netta differenza tra gli inglesi e i campioni d'Italia in carica. Arrivati a Londra in emergenza visti i tanti infortuni, gli uomini di Pioli restano in partita per 45', crollando nella ripresa sotto i colpi di un Chelsea magari non spettacolare ma molto efficace. Una sconfitta che ora mette il Milan nella non facile situazione di avere pochi margini di errori nella corsa per gli ottavi di Champions League, a partire dalla sfida di ritorno contro i Blues di martedì: servirà fare punti a San Siro, altrimenti il rischio potrebbe essere quello di ritrovarsi prima degli ultimi 180' a -4 in classifica dal Salisburgo, se gli austriaci dovessero battere anche al ritorno la Dinamo Zagabria come fatto oggi con un 1-0 firmato da Okafor su calcio di rigore

JUVE MACCABI - Di Maria ispira e la Juve si rilancia in Champions: il 3-1 sul Maccabi vale il primo successo nel girone e permette di avvicinare Benfica e Psg, che si annullano a vicenda e fanno 1-1. La doppietta di Rabiot e il gol di Vlahovic sono decisivi per superare gli israeliani, che specialmente nel finale mettono i brividi ai bianconeri. (La cronaca) Altro riposo per Bonucci, Allegri punta sulla coppia di centrali tutta brasiliana formata da Danilo e Bremer. E, soprattutto, scommette su Di Maria: il Fideo ha tanto da farsi perdonare dopo la squalifiche per due giornate rimediate in campionato, l'argentino viene schierato nel tridente con Vlahovic e Kostic.

LA CORSA QUALIFICAZIONE

Da gazzetta.it

Juventus (3 punti nel girone H)

Classifica: Psg e Benfica 7 punti; Juventus 3; Maccabi Haifa 0. Calendario: Maccabi-Juventus e Psg-Benfica (quarta giornata); Benfica-Juventus e Psg-Maccabi (quinta giornata); Juventus-Psg e Maccabi-Benfica.

Lo scenario: la qualificazione Juve, resa più complessa dal pari tra Benfica e Psg, passa dalle vittorie esterne in Israele e in Portogallo. E potrebbero servire punti anche col Psg.

Classifica: Salisburgo 5 punti, Chelsea e Milan 4; Dinamo Zagabria 3. Calendario: Milan-Chelsea e Dinamo-Salisburgo (quarta giornata); Dinamo-Milan e Salisburgo-Chelsea (quinta giornata); Milan-Salisburgo e Chelsea-Dinamo (sesta giornata).

Lo scenario: girone apertissimo, legato ovviamente anche ai risultati delle rivali.

Classifica: Bayern 9 punti; Inter 6; Barcellona 3; Plzen 0.

Calendario: Barcellona-Inter e Plzen-Bayern (quarta giornata); Inter-Plzen e Barcellona-Bayern (quinta giornata); Bayern-Inter e Plzen-Barcellona.

Lo scenario: con il Bayern a un passo dalla qualificazione e il Plzen praticamente già fuori, gli ottavi per l’Inter passano in buona parte dalla prossima sfida del Camp Nou.

Classifica: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3; Rangers 0.

Calendario: Napoli-Ajax e Rangers-Liverpool (quarta giornata); Napoli-Rangers e Ajax-Liverpool (quinta giornata); Liverpool-Napoli e Rangers-Ajax.

Lo scenario: Spalletti agli ottavi con due giornate di anticipo se vince o pareggia la prossima partita con l'Ajax.