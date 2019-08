MILENA UBER ALLES – L’UNICO TECNICO ITALIANO IN CORSA AI “FIFA FOOTBALL AWARDS”? È MILENA BERTOLINI, L’ALLENATRICE DELL’ITALDONNE – IN LIZZA TRA GLI UOMINI CI SONO KLOPP, GALLARDO, GUARDIOLA E DESCHAMPS, MA NESSUN ITALIANO – E ANCHE I CALCIATORI CI REGALANO POCHE SODDISFAZIONI…

Dobbiamo prenderne atto, il football femminile italiano stupisce sempre di più. E - dopo averci entusiasmato con i Mondiali di Francia e una Nazionale divertente, combattiva e brillante - ora fa addirittura meglio dei colleghi maschi. Già, perché nella lista diramata ieri dalla Fifa dei dieci allenatori in corsa per "The Best Fifa Football Awards", il premio che verrà assegnato il 23 settembre a Milano, non c' è nessun tecnico italiano mentre nella sezione femminile c' è la ct azzurra Milena Bertolini. Come dire: il miglior mister di casa nostra è una donna.

I tecnici in lizza per la stagione 2018/2019 sono Klopp, grande favorito dopo la vittoria in Champions con il Liverpool, Gallardo (vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate), Gareca (finalista col Perù in Copa America), Guardiola (vincitore di Premier, Fa Cup e Coppa di Lega con il Manchester City), Pochettino (finalista Champions col Tottenham), Santos (allenatore del Portogallo trionfatore in Nations League), Ten Haag (campionato e coppa d' Olanda con l' Ajax), Belmadi (ct dell' Algeria trionfatrice in Coppa d' Africa), Deschamps (ct della Francia campione del mondo in carica) e Tite (tecnico del Brasile vincitore della Copa America). A spiccare sono le assenza degli italiani Sarri, vincitore dell' ultima Europa League alla guida del Chelsea, e Allegri, dominatore in campionato con la Juve.

Nella sezione femminile, invece, c' è il ct Milena Bertolini, grazie all' exploit dell' Italia ai recenti mondiali in Francia dove le azzurre si sono fermate ai quarti di finale. Per il Best Fifa Player 2019 ci sono gli juventini Ronaldo e De Ligt. Oltre a loro Messi (Argentina, Barcellona), Frenkie De Jong (Olanda, Barcellona), Hazard (Belgio, Real Madrid), Kane (Inghilterra, Tottenham), Mane (Senegal, Liverpool), Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain), Salah (Egitto, Liverpool) e van Dijk (Olanda, Liverpool).

