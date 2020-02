IL MIO VOLANTE E’ MAGICO - HAMILTON SVELA L'ULTIMA NOVITÀ MERCEDES: LO STERZO USATO COME UNA CLOCHE. IL SISTEMA SI CHIAMA “DAS”, ACRONIMO PER 'DUAL AXIS STEERING', STERZO A DOPPIO ASSE, E SERVE AD AVERE PIÙ VELOCITÀ IN RETTILINEO. RED BULL IN RIVOLTA: “SISTEMA ILLEGALE PERCHÉ AGISCE COME UNA SOSPENSIONE ATTIVA: CAMBIA LA CONVERGENZA DI UNA VETTURA IN MOVIMENTO” – C’E’ IL RISCHIO DI UNA PIOGGIA DI RICORSI, I PRECEDENTI MERCEDES: DAL ‘BOTTONE MAGICO’ AI CERCHI FORATI

Da la Stampa

hamilton das

Lewis Hamilton ha da poco cominciato la sua maratona di 106 giri quando un primo piano svela l' incredibile: il pilota inglese utilizza il volante come una cloche, lo tira a sé in rettilineo, lo spinge in avanti prima di entrare in curva. Da un sei volte campione del mondo ci si può aspettare qualunque cosa, ma stavolta sembra ai comandi di un aereo più che di una monoposto. Tra gli ingegneri nei box avversari scoppia il panico: che cos' è, come funziona e soprattutto: è legale?

E così, una tranquilla e noiosa giornata di test sul circuito di Montmelò-Barcellona si accende all' improvviso. Dopo aver dato una prova di forza al debutto, nella seconda giornata la Mercedes offre una dimostrazione di astuzia e creatività. Il «volante magico», come viene subito ribattezzato, agisce sulla convergenza delle ruote anteriori, migliorando la scorrevolezza e la velocità in rettilineo, che erano un difetto della Mercedes 2019.

hamilton

Ferrari: «Pensiamo a noi stessi» Il regolamento lo consente?

«Certo, ne abbiamo già parlato con la Federazione - sorride il dt James Allison, ex Ferrari -. Non aspettatevi da me grandi spiegazioni su ciò che avete visto. Si chiama «Das», ma non vi dico perché né come lo usiamo». Secondo il suo ideatore si tratta della «nuova dimensione della sterzata». L' acronimo è presto svelato, almeno quello: Dual axis steering, sterzo a doppio asse.

Le norme proibiscono di regolare una sospensione quando la monoposto è in movimento. La Mercedes avrebbe aggirato il divieto utilizzando solo gli elementi dello sterzo per modificare l' assetto in corsa.

hamilton 8989

Secondo dubbio: un piantone dello sterzo che si muove garantisce la sicurezza di una Formula 1? Il team tedesco ha fatto tutti i controlli del caso prima di mostrare al mondo la sua idea. La Federazione garantisce che non c' è nulla di sbagliato. «È una soluzione intelligente, per noi è a posto - dice un portavoce -. Se una squadra presenterà ricorso o chiederà un chiarimento, esamineremo il caso, altrimenti il prossimo controllo sulle vetture sarà fatto dagli steward del Gran premio di Australia», la prima gara della stagione in programma il 15 marzo.

Possibili ricorsi in Australia Manca meno di un mese e da oggi non si parlerà d' altro, tra sospetti, dubbi, veleni e tentativi di emulazione. Al di là dello stupore iniziale, gli ingegneri rimasti nelle rispettive fabbriche stanno già studiando le immagini di ieri e ipotizzando sistemi analoghi da montare al più presto, approfittando della lunga pausa per la cancellazione del Gp di Cina. La Ferrari non commenta: «Siamo concentrati sul nostro lavoro». La Red Bull lo fa per bocca del suo consulente Helmut Marko: «Das è un sistema proibito perché agisce come una sospensione attiva: cambia la convergenza di una vettura in movimento».

hamilton 100

Non è la prima volta che la Mercedes stupisce con le sue trovate: c' era una volta il «bottone magico» che regalava ai piloti una cinquantina di cavalli per qualifica e nei primi due giri. La Ferrari è riuscita con gli anni a replicarlo. Geniali furono anche i cerchi forati che raffreddavano le gomme per abbassarne la pressione, poi ritirati perché avrebbero potuto generare un effetto aerodinamico vietato. Adesso il rischio più grande è che la Mercedes usi il Das in Australia e che a fine gara qualche team presenti ricorso. Il campionato rischia di iniziare sub iudice.

das