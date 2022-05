MODERIAMO I TONI (KROOS) - IL CENTROCAMPISTA TEDESCO DEL REAL SI INCAZZA PER LE DOMANDE DI UN GIORNALISTA TEDESCO DOPO LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS LEAGUE E ABBANDONA L'INTERVISTA - L'INVIATO DELL'EMITTENTE ZDF HA CHIESTO SE FOSSE RIMASTO SORPRESO DAL FATTO CHE IL LIVERPOOL AVESSE DOMINATO LA PARTITA E IL MADRIDISTA HA TUONATO: "HAI AVUTO 90 MINUTI PER PENSARCI E TI VENGONO IN MENTE DUE DOMANDE DI MERDA. SI CAPISCE SUBITO CHE SEI TEDESCO" - PENSATE SE AVESSE PERSO! - VIDEO

Toni Kroos furioso dopo la finale di Champions League. Il centrocampista del Real Madrid non ha apprezzato le domande di un giornalista tedesco nel post partita e ha abbandonato l’intervista. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 1-0 contro il Liverpool grazie al gol di Vinicius Junior e a una grande prestazione di Thibaut Courtois. Per Kroos è la quarta coppa dalle grandi orecchie con la maglia blancos e la quinta Champions vinta in carriera.

Kroos abbandona l’intervista

Un successo importante per il tedesco che, nonostante la gioia per l’obiettivo raggiunto, è sbottato in diretta televisiva. Kroos non ha apprezzato le domande che gli sono state poste da un giornalista della ZDF e, dopo aver risposto a tono, ha abbandonato l’intervista.

A Kroos è stato chiesto se la partita fosse andata come previsto e se fosse rimasto sorpreso dal fatto che il Liverpool avesse dominato la gara. Due domande di me**a secondo il centrocampista: “Hai avuto 90 minuti per pensarci e ti vengono in mente due domande di me**a. Due domande negative, si capisce subito che sei tedesco”.

Il commento dei tifosi sull’intervista di Kroos

A quel punto, il 32enne ha girato i tacchi e ha abbandonato l’intervista. Il video si è diffuso subito sui social e i tifosi hanno commentato quanto accaduto: “Ha giocato un’intera finale di Champions League e ne aveva ancora abbastanza per battere il giornalista”, scrive qualcuno. Ma c’è anche chi ha criticato il tedesco: “È stato assolutamente arrogante da parte di Kroos. Il giornalista non ha fatto nulla di sbagliato. Fin dall’inizio non era dell’umore giusto per l’intervista e ha iniziato in modo sfacciato. Assolutamente maleducato”.

L’intervista di Kroos non è l’unica ad aver generato un dibattito. Anche il portiere Thibaut Courtois è finito sotto i riflettori per le sue parole nel post partita. Il portiere ha chiesto rispetto ai tifosi, soprattutto agli inglesi: “Penso di non avere abbastanza rispetto, soprattutto in Inghilterra”. Le interviste pungenti dei due giocatori non hanno comunque rovinato la festa blancos.

