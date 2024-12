MOISE KEAN, CHE TESTA DI RAP! - L'ATTACCANTE DELLA FIORENTINA ANNUNCIA L'USCITA DEL SUO PRIMO ALBUM, "CHOSEN" - IL CALCIATORE, CHE L'ANNO SCORSO HA PUBBLICATO LA CANZONE "OUTFIT", HA RIVELATO CHE PRESTO POTREBBE USCIRE UN SINGOLO SCRITTO CON IL MILANISTA RAFAEL LEAO: "FINITI GLI ALLENAMENTI, MI RITROVO A SCRIVERE NEL MIO STUDIO. I MIEI IDOLI? CAPO PLAZA, BORO BORO E BOB MARLEY. LO AMMIRO COSÌ TANTO CHE HO CHIAMATO MIO FIGLIO MARLEY…" - VIDEO

moise kean

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2024/12/11/news/fiorentina_kean_album_chosen_marley_tupac-423880079/?ref=RHLM-BG-P21-S2-T1

Estratto dell'articolo di Matteo Dovellini per www.repubblica.it

Si chiamerà “Chosen”, ovvero “Il Prescelto”, il primo album di Moise Kean che uscirà il prossimo 16 dicembre.[…] L’attaccante della Fiorentina, già 13 gol in stagione con la maglia viola e tornato protagonista anche in nazionale, ha da sempre una passione per la musica. In special modo, il genere rap e trap.

La copertina dell'album di Moise Kean, 'Chosen'

«Finiti gli allenamenti, mi ritrovo a scrivere nel mio studio. Tanti non riescono ancora a capire quel che trasmette la musica - ha dichiarato in un’intervista questa estate a Repubblica, aggiungendo sugli inizi della sua passione - Avevo tredici anni. Tornavo a casa dopo aver giocato per strada: tra una partitella e l’altra vedevo dei ragazzini che facevano freestlye e battle rap. Improvvisando. Io giocavo e poi mi fermavo con loro. La musica mi ha sempre seguito nel mio percorso da calciatore. Ho scritto “Outfit” e presto potrebbe uscire un altro singolo scritto proprio con Leao».[…]

Il suo amore per la musica è sconfinato. I suoi idoli? «Capo Plaza, col quale ho un ottimo rapporto. Boro Boro che ho conosciuto a Torino. E poi Bob Marley», confidò sempre nell’intervista. Aggiungendo, su quest’ultimo: «Quando ero piccolo mio padre portava a casa nostra le sue cassette. Anzi, c’era un’unica cassetta che potevo ascoltare ed era di Bob. Mi è sempre piaciuta la sua storia: un uomo che ha preso la vita in un altro modo. Le sue frasi sono intense, il suo modo di vivere mi ha ispirato. Lo ammiro così tanto che ho chiamato mio figlio Marley». […]

moise kean rafael leao moise kean rafael leao moise kean moise kean 2 moise kean moise kean moise kean moise kean moise kean