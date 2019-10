MONCHI RESTA CHE PIANGERE: “DALLA ROMA MI HANNO CACCIATO” - L'EX DS GIALLOROSSO RACCONTA LA SUA VERITA’ SUL DIVORZIO DA PALLOTTA: "L'ULTIMA STAGIONE COMPLICATA PER COLPA DEGLI INFORTUNI CHE CI SONO COSTATI 20 MILIONI”. NESSUNA AUTOCRITICA SUI FLOP DI MERCATO (SCHICK, BIANDA, MORENO, NZONZI, PASTORE). LA MANCATA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS, AL CLUB, È COSTATA ASSAI PIÙ DI 20 MILIONI. ALMENO UNA SESSANTINA…

Massimo Cecchini per gazzetta.it

Monchi "cacciato"? L'ex d.s. giallorosso torna a parlare della Roma, e lo fa in una lunga intervista al "El Confidencial" in cui parla essenzialmente della sua carriera e del modo di scoprire i calciatori, ma non manca un riferimento all'universo romanista, da cui si era allontanato nel marzo scorso con la risoluzione consensuale del contratto. Ma è andata proprio così? L'ex d.s. – pur parlando poi dei costi degli infortuni – adombra una nuova "verità".

"Quando sono tornato in Spagna dalla Roma - o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un'altra cosa - ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati, quindi ho fatto uno studio. Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo ma anche economico, facendo un conto rapido si arriva intorno ai 20 milioni". Possibile. Di sicuro il club giallorosso nella scorsa stagione ha avuto oltre cinquanta infortuni muscolari, più quelli traumatici. Una enormità, che probabilmente ha frenato le ambizioni della Roma.

Di sicuro, il divorzio da Monchi è stato duro, tant'è che negli interventi dei mesi scorsi il presidente Pallotta è stato sempre molto duro nei confronti del suo ex dipendente. Che adesso, a distanza di sette mesi, parla per la prima volta di "essere stato cacciato". Si attendono chiarimenti. Anche perché la mancata qualificazione in Champions, al club, è costata assai più di 20 milioni. Almeno una sessantina.

