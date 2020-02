20 feb 2020 09:02

MONCHI RESTA CHE PIANGERE – SENTITE NELA: "HAALAND FU PROPOSTO ALLA ROMA PER 4 MILIONI, MONCHI LO SCARTÒ" - IL MITICO SEBINO: "DUE ANNI FA UN EX CALCIATORE DELLA ROMA PROPOSE ALL’EX DS L’OPERAZIONE. LA SOCIETÀ NON PRESE IN CONSIDERAZIONE L’IPOTESI E LO ACQUISTO' IL SALISBURGO" - VIDEO