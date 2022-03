IL MONDIALE COME "GIOCHI SENZA FRONTIERE": PUNTIAMO TUTTO SUL RIPESCAGGIO - L'IRAN VIETA L'INGRESSO ALLO STADIO ALLE DONNE, LA FIFA SI PREOCCUPA E L’ITALIA SPERA – LA DECISIONE SAREBBE A TOTALE DISCREZIONALITA' DELLA FIFA. IN BASE AL RANKING GLI AZZURRI SONO SESTI E CONSIDERANDO CHE LE PRIME 5 HANNO GIA’ IL PASS PER IL QATAR…

Guglielmo Buccheri per www.lastampa.it

Fuori l’Iran, dentro una squadra ripescata. La Fifa non ci pensa, forse sì e, comunque, non lo direbbe. Non ora, almeno. Il campo, questo campo, è tanto delicato da meritare la massima discrezione e, così, le bocche al vertice del governo del calcio mondiale fanno melina.

Domani è in agenda la cerimonia del sorteggio del Mondiale del prossimo novembre e al sorteggio sono dedicati i pensieri: l’Iran c’è e, per ora, il discorso si ferma. Cosa accadrà dopodomani è presto per dirlo, ma qualcosa accadrà e, così, l’attesa, non breve, ha l’effetto di scatenare curiosità e suggestioni.

Se davvero la nazionale iraniana venisse estromessa dal grande evento dell’autunno come di muoverebbe la Fifa? Non c’è un regolamento che indichi la via perfetta da seguire nell’eventuale scelta della squadra ripescata, ma c’è una quota di presenze assegnata ad ogni confederazione: per quella asiatica si parla di quattro o cinque pass per il Qatar perché, ad un punto del cammino nelle sfide di qualificazione, si incrocia il destino dell’Asia con un’altra interzona del pianeta.

Un esempio: a giugno, il Perù aspetta di incontrare la vincente tra Emirati Arabi ed Australia (quest’ultima, per il mondo del pallone, pur essendo realtà oceanica appartiene all’Asia) con in gioco un posto in più per il Sudamerica o un posto in più per gli asiatici.

L’Iran traballa, il resto della compagnia senza visto per il Mondiale alle porte osserva e punta le antenne dritte sulle possibili mosse della Fifa. Anche l’Italia? Anche l’Italia, e non potrebbe essere altrimenti dopo il fallimento contro la Macedonia a Palermo una settimana fa: parlare di speranza sarebbe attribuire alla nostra federazione un pensiero che non può esistere, non oggi, ma l’attesa è un’altra situazione, logica ed inevitabile. Cosa potrebbe giocare a nostro favore nel caso in cui la Fifa estromettesse l’Iran e non seguisse la spartizione dei posti per zone? L’Italia campione d’Europa è ancora sesta nel Ranking Fifa e, soprattutto, la prima delle nazionali non qualificate visto che le cinque davanti a noi hanno il volo per Doha in tasca. Il sogno del ct Mancini è americano. Per ora resta tale.

