MONDIALE NON A MISURA D’OMO – IL CAPO DELLA SICUREZZA DEL MONDIALE IN QATAR HA AVVERTITO DI NON ESIBIRE BANDIERE ARCOBALENO E SIMBOLI LGBT+ DURANTE IL TORNEO: “NON POSSO GARANTIRE PER IL COMPORTAMENTO DELLE ALTRE PERSONE” – GLI ORGANIZZATORI HANNO DETTO CHE LE COPPIE GAY SARANNO BENVENUTE, MA DOVRANNO ESSERE MOLTO DISCRETE, ANCHE PERCHÉ LE RELAZIONI OMOSESSUALI SONO UN REATO PENALE IN QATAR...

Il tema dei diritti umani al Mondiale in Qatar continua a tenere banco. L'ultima polemica riguarda la bandiera arcobaleno, simbolo del movimento Lgbt. L'idea è quella di non ammetterla negli stadi, secondo quanto dichiarato dal generale Abdulaziz Abdullah al-Ansari, presidente del Comitato nazionale antiterrorismo del ministero dell’Interno e capo della sicurezza del Mondiale in Qatar, in un'intervista al Times.

DIVIETI

"Se un fan alzerà la bandiera arcobaleno e io gliela porterò via, non è perché voglio davvero farlo - ha dichiarato Ansari -. Non è un insulto ma un gesto per proteggerlo, perché se non lo farò io, qualcun altro intorno potrebbe attaccarlo. Non posso garantire per il comportamento delle altre persone. Gli dirò: per favore, non c’è bisogno di alzare davvero quella bandiera, qui allo stadio. Vuoi dimostrare la tua opinione sulla situazione, fallo in una società in cui sarà accettata".

Morale: sì alle coppie gay, ma con discrezione. "Prenotare la stanza insieme, dormire insieme, questo è qualcosa che non ci riguarda - continua Ansari -. Siamo qui per gestire il torneo. Non andiamo oltre. Qui non possiamo cambiare le leggi. Non puoi cambiare religione per 28 giorni di Coppa del Mondo. I tifosi hanno comprato il biglietto per vedere la partita, non per venire allo stadio e fare un gesto politico o difendere un ideale".

Le relazioni omosessuali sono un reato penale in Qatar. Gli organizzatori del Mondiale hanno però fatto sapere le coppie gay saranno le benvenute, ma niente effusioni o carezze. E adesso, si scopre, nemmeno le bandiere verranno tollerate.

