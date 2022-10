IL MONDIALE PRESENTA IL CONTO: 95 INFORTUNI MUSCOLARI IN SERIE A - GLI ULTIMI AD ALLUNGARE L'ELENCO DEGLI INDISPONIBILI SONO IMMOBILE E MAIGNAN. IL CENTRAVANTI DELLA LAZIO HA RIPORTATO UNA LESIONE DI SECONDO GRADO AL FLESSORE DELLA COSCIA SINISTRA CHE LO COSTRINGERÀ A UN MESE E MEZZO DI STOP. IL MILAN HA AVUTO PIÙ KO MUSCOLARI DI TUTTI (11) E DEVE ANCORA RINUNCIARE AL SUO PORTIERE PER UNA RICADUTA – L’INCOGNITA DYBALA E IL CASO POGBA…

Stefano Scacchi per “la Stampa”

il portiere del milan mike maignan 9

La lista degli infortunati viene aggiornata con una frequenza superiore a quella delle stagioni normali. Perché questa è la stagione anomala per eccellenza, con il Mondiale piazzato in pieno autunno: una scadenza sempre presente nella mente dei giocatori, che condiziona il calendario pigiato all'inverosimile per fare posto al torneo nel deserto del Qatar. I preparatori atletici individuano qualche parallelo di eccezionalità solo con l'annata 2020-21, quella successiva al lockdown che ha quasi cancellato la pausa estiva, ma intanto sono già 95 gli infortuni muscolari in Serie A.

infortunio ciro immobile.

Gli ultimi ad allungare l'elenco degli indisponibili sono Immobile e Maignan. Il centravanti della Lazio ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a un mese e mezzo di stop: rientro fissato ai primi di gennaio. Il Milan ha avuto più ko muscolari di tutti (11) e deve ancora rinunciare al suo portiere per una ricaduta: era pronto a tornare con Monza o Dinamo Zagabria, invece si deve fermare di nuovo causa polpaccio sinistro a un mese dal Mondiale (nuovi esami tra dieci giorni).

il portiere del milan mike maignan 8

Maignan avrebbe voluto essere in porta già domenica a Verona, accorciando i tempi. Una rarità in questo momento, nel quale i possibili convocati per il Qatar tendono a gestirsi con la massima prudenza per non compromettere la partecipazione. Un esempio di questo tipo di recupero molto cauto è quello di Lukaku, che è assente dalla fine di agosto e potrebbe tornare in panchina per la prima volta sabato sera a Firenze. Il caso più emblematico è stato quello di Pogba che ha preferito evitare l'operazione al ginocchio, dovendo poi farla comunque perché la terapia conservativa non aveva prodotto gli esiti sperati.

Sono tante le stelle che non sanno ancora se potranno partire per il Qatar, come Dybala.

infortunio ciro immobile

La paura di farsi male paradossalmente aumenta il rischio di infortunarsi. Chi è in attesa della convocazione più ambita può essere tentato dall'idea di frenare in allenamento, evitando uno scatto o un contrasto duro. Questa prudenza può presentare il conto in partita quando l'adrenalina impedisce ogni ragionamento al ribasso e il risparmio in fase di preparazione diventa un boomerang. Una spirale alimentata dal calendario fittissimo. Questa è stata la prima settimana senza coppe europee dall'inizio di settembre, tolta la pausa per le nazionali. Un tour de force che si somma alle quattro giornate di Serie A disputate ad agosto.

mbappe pogba

Era stato buon profeta Maurizio Sarri dopo l'ultima partita della Lazio in Europa League: «Mi piacerebbe sapere che cosa può dare il Qatar al calcio mondiale per metterci tutti in questa condizione. Hanno reso le coppe europee infattibili». Secondo gli esperti, però, il peggio deve ancora venire. Il rischio infortuni potrebbe aumentare alla ripresa dopo il Mondiale, soprattutto per quei giocatori che saranno arrivati almeno ai quarti. Troppo ridotto lo stacco per atleti a quel punto scarichi mentalmente (la Premer League riprenderà già il 26 dicembre) con un calendario di nuovo intasato a gennaio con i campi gelati. L'effetto Qatar durerà a lungo.